Ein Stück Castlevania-Geschichte geht in wenigen Tagen für immer verloren

Jahrelang gab es diverse Medienberichte zur Wiederbelebung der drei großen Konami-Marken Silent Hill, Metal Gear Solid und Castlevania. Die gab es dann schließlich auch – und war schon 2021. Damals veröffentlichte Konami nämlich Castlevania: Grimoire of Souls für Apple Arcade.

Zugegeben, das war nicht die Form von Castlevania-Comeback, auf die langjährige Fans gehofft hatten. Dieses Comeback wurde erst in diesem Jahr mit der Ankündigung von Castlevania: Belmont’s Curse für Konsolen und PCs. Doch auch „Grimoire of Souls“ gehört zur Castlevania-Geschichte. Und zwar bald buchstäblich.

Wie Konami bekannt gibt, wird man dem Spiel den Stecker ziehen. Die Server werden am 3. September abgestellt, der Dienst eingestellt. Schon am 20. August wird der Titel aus Apple Arcade entfernt und ist nicht mehr herunterladbar. Lebenserhaltende Maßnahmen sind nicht in Sicht und ein Revival wie wir es einst beim Apple-Arcade-Spiel Fantasian gesehen haben, scheint sehr unwahrscheinlich.

Damit wird „Grimoire of Souls“ unspielbar. GamesRadar beschreibt es im Wesentlichen als eine Art Live-Service-Version von Symphony of the Night mit einem modernen Progress-System und einer Labyrinth-artigen Karte, die es zu erkunden gilt. Auch Koop- und PvP-Elemente gibt es.

Erhaltung unwahrscheinlich

„Angesichts der Tatsache, dass es optisch und spielerisch wie einer der Einzelspieler-Teile wirkt, erscheint es als unglaubliche Verschwendung, es nicht in irgendeiner Form zu erhalten“, resümiert GamesRadar. Das ist das Schicksal, welches die meisten Mobile-Games früher oder später erwartet.

Konami hielt Castlevania in den letzten Jahren nicht nur mit einem Anime im Gespräch. Auch mit Crossovern wie Dead Cells, Dead by Daylight und V Rising und Vampire Survivors sowie Neuauflagen wie in der Castlevania Dominus Collection hielt Konami die Marke warm. Die meisten Fans werden sich am Niedergang von „Grimoire of Souls“ aber wohl nicht stören, schließlich steht Castlevania: Belmont’s Curse* vor der Tür.

Bildmaterial: Castlevania: Grimoire of Souls, Konami