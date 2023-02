Return to Castlevania: DLC zu Dead Cells macht euch in Kürze zum Vampirjäger

Dass Castlevania auf eine etwas andere Art und Weise zurückkehrt, berichteten wir bereits. Im Zuge der letzten Ausgabe von Nintendo Direct folgten dann weitere Eindrücke zu Dead Cells: Return to Castlevania.

Nun rückt die Veröffentlichung also in greifbare Nähe: Grund genug für Motion Twin und Evil Empire den finalen Trailer zum DLC zu präsentieren. Und der hält auch eine Überraschung bereit.

Schlüpft in die Rolle von Richter Belmont

SpielerInnen schlüpfen – im Zuge des „Richter Mode“ – in die Rolle von Vampirjäger Richter Belmont. Stilecht mit Peitsche bewaffnet, macht Richter von seinem klassischen Move-Set Gebrauch, um den Boden mit allerhand Untoten aufzuwischen. Das entsprechende Level will von findigen SpielerInnen entdeckt werden und lockt mit einem zusätzlichen Boss: der Medusa.

Aber auch davon ab präsentiert der Trailer diverse neue Eindrücke aus dem DLC. Fans dürfen mit allerhand Referenzen aus diversen Ablegern der beliebten Vorlage rechnen, wie der Trailer beweist.

Das bietet „Return to Castlevania“

SpielerInnen stürmen im DLC das Schloss von Chef-Vampir Dracula und stellen sich allerhand Feinden aus der traditionsreichen Serie – Werwölfen, Vampiren, Harpyien, ihr kennt’s. Und natürlich messen sie sich letztlich auch mit Schwergewichten wie dem Tod und Dracula höchstpersönlich.

Unterstützung erhalten SpielerInnen dabei von den Serienveteranen Richter Belmont und Alucard. Das ungleiche Duo versorgt uns mit neuen Waffen – 14 an der Zahl, die von der heiligen Peitsche bis zu Wurfaxt und Weihwasser reichen.

Eine ganze Menge Castlevania gibt es auch auf die Ohren. Immerhin bietet der DLC einen alternativen Soundtrack, bestehend aus über 60 originalen Castlevania-Tracks. 12 Tracks – wie „Vampire Killer“, „Bloody Tears“ und Simon Belmonts Titelmelodie – wurden für „Return to Castlevania“ gar neu interpretiert.

Dead Cells: Return to Castlevania erscheint am 6. März für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PCs.

Der finale Trailer zu „Return to Castlevania“

