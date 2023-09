Pünktlich zum Serienstart: Seht die ersten sieben Minuten aus Castlevania: Nocturne

Im Rahmen des „Drop 01“-Events hat Netflix die ersten sieben Minuten aus dem neuen Anime Castlevania: Nocturne veröffentlicht.

Die Einstiegsszene zeigt den jungen Richter Belmont mit seiner Mutter Julia in Boston, 1783. Als die beiden auf den Vampir Olrox treffen, überschlagen sich die Ereignisse und bringen die Handlung ins Rollen.

„Nocturne“ behandelt nämlich die Geschichte von Richter Belmont, der nicht nur in „Rondo of Blood“, sondern ebenso dem beliebten „Symphony of the Night“ eine tragende Rolle spielte:

Nocturne ist eine packende Geschichte über Liebe und Verlust und markiert eine Weiterentwicklung der ursprünglichen, bei Fans beliebten Castlevania-Netflix-Serie. Mit einer noch nie dagewesenen Origin-Story von Richter Belmont (Gaming-Ikone und einer der beliebtesten Charaktere der Franchise). Bandana inklusive.

Mittlerweile dürft ihr Richter übrigens auch über die ersten sieben Minuten hinaus bei seinem Abenteuer begleiten. Castlevania: Nocturne ist nämlich ab sofort via Netflix verfügbar.

Stichwort „Drop 01“: Im Zuge des Events wurden auch weitere Anime-Adaptionen beliebter Videospielserien angekündigt. „Castlevania“-Produzent Adi Shankar legt etwa mit einer neuen Adaption von Devil May Cry nach. Außerdem winkt ein Anime zur beliebten Archäologin Lara Croft – Tomb Raider: The Legend of Lara Croft.

Die ersten sieben Minuten aus Castlevania: Nocturne

