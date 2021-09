Castlevania: Grimoire of Souls ist zurück von den Toten und jetzt wieder spielbar

Das ursprünglich bereits 2018 angekündigte Castlevania: Grimoire of Souls ist plötzlich wieder auf der Bildfläche. Das Spiel ist 2019 in Kanada (berichtet Gematsu) schon mal kurzzeitig verfügbar gewesen, im Sommer 2020 tauchte es dann wieder ab, ohne jemals weltweit verfügbar gewesen zu sein.

Nun wurde es für Apple Arcade erneut veröffentlicht. Ein interessantes Schicksal, das übrigens genau so auch World of Demons von PlatinumGames durchgemacht hat. Apple Arcade hat offenbar ein Herz für gescheiterte Mobile-Games von Potenzial.

In Castlevania: Grimoire of Souls kehren bekannte Gesichter zurück. Ihr könnt in die Rolle ikonischer Charaktere der Castlevania-Serie schlüpfen. Spielbar sind nämlich Alucard, Simon Belmont, Maria Renard, Charlotte Aulin und Shanoa.

Spielerisch handelt es sich um einen 2D-Platformer mit entsprechend simpler Touchscreen-Steuerung. Ihr kämpft euch durch insgesamt 60 Stages. Auch bekannte und beliebte Castlevania-Künstlerinnen sind mit von der Partie:

Ayami Kojima, bekannt für ihre Arbeit an Castlevania: Symphony of the Night, Castlevania: Aria of Sorrow und weiteren Castlevania-Titeln, zeichnet verantwortlich für das Design von zwei wichtigen, neuen Charakteren in Grimoire of Souls; Michiru Yamane, hauptverantwortlich für ikonische Melodien aus Castlevania: Symphony of the Night und Genso Suikoden III, komponierte das Main Theme für Grimoire of Souls.