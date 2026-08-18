Phantom Blade Zero stellt sein Kampfsystem vor, an dem ein Martial-Arts-Star mitwirkte

Chapeau an alle, die durchgezogen haben: In der vergangenen Nacht zeigte Sony um 4:00 Uhr in einer eigens Phantom Blade Zero gewidmeten State of Play noch einmal ausführlich neues Material zum kommenden Action-RPG. Dabei ging S-GAME unter anderem auf das Kampfsystem, die Spielwelt, Nebenquests und die verschiedenen Schwierigkeitsgrade ein.

Im Mittelpunkt steht weiterhin Soul, der sich durch die düstere Wuxia-Welt Wulin kämpft. Abseits der Hauptgeschichte warten dort zahlreiche BewohnerInnen mit eigenen Problemen und Nebenquests. Einige davon sollen sogar neue Storypfade eröffnen und weitere Hintergründe zur Welt und ihren Ereignissen liefern.

Mehr als 50 Waffen und verschiedene Schwierigkeitsgrade

Beim Kampfsystem setzt S-GAME auf eine große Auswahl. Insgesamt gibt es mehr als 30 Hauptwaffen sowie 25 sogenannte Phantom Edges als Sekundärwaffen. Diese lassen sich verbessern und mit unterschiedlichen Accessoires kombinieren. Fernkampf und Beschwörungen sollen ebenfalls mögliche Bestandteile eines Builds sein.

Wer später seine Entscheidung bereut, muss sich nicht ärgern: Bereits investierte Materialien können durch das Umschmieden einer Waffe zurückgewonnen und anderweitig eingesetzt werden.

Auch beim Schwierigkeitsgrad gibt es Spielraum. Wayfarer richtet sich an alle, die sich hauptsächlich auf die Geschichte konzentrieren möchten. Am anderen Ende wartet mit Hellwalker eine Herausforderung mit fortschrittlicher und anpassungsfähiger Gegner-KI. Noch eine Stufe darüber befindet sich der Modus Sixty-Six Days, der besonders erfahrene Action-Fans fordern soll.

Donnie Yen bringt Kung Fu ins Spiel

Eine weitere Besonderheit ist die Beteiligung von Martial-Arts-Star Donnie Yen. Er fungiert als Creative Consultant und verkörpert gleichzeitig den Charakter Mó Yuan. Dafür stellte Yen sowohl sein Aussehen als auch Facial- und Motion-Capture-Aufnahmen zur Verfügung. Seine Erfahrung soll dabei helfen, den Stil klassischer Kung-Fu-Filme authentischer in das Spiel zu übertragen.

Neben dem ausführlichen Gameplay- und Story-Deep-Dive wurde auch ein neuer Trailer zu den PS5-Features veröffentlicht. Phantom Blade Zero erscheint am 29. Oktober 2026 für PlayStation 5 und PC via Steam sowie Epic Games Store.

Gameplay- und Story-Deep-Dive:

PS5-Features:

via Gematsu, Bildmaterial: Phantom Blade Zero, S-GAME