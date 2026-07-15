Pokémon macht Team Rocket jetzt zum Star eines neuen Spiels

Die Feierlichkeiten zum 30. Jubiläum von Pokémon gehen weiter. Neben ersten Informationen zu Pokémon Wind und Welle, der Jubiläums-Erweiterung des Sammelkartenspiels und zahlreichen Merchandise-Artikeln wurde nun auch ein neues Brettspiel angekündigt.

Gemeinsam mit Yoka Games arbeitet The Pokémon Company an „Are You, Perhaps, a Rocket Grunt?“, das noch in diesem Jahr erscheinen soll.

Schlüpft in die Rolle eines „Team Rocket“-Rüpels

Viele Details zum Spiel gibt es bislang noch nicht. Fest steht lediglich, dass der Japan-Start für November geplant ist. Eine internationale Version wurde bislang noch nicht angekündigt.

Erste Artworks deuten darauf hin, dass es sich um ein kartenbasiertes Brettspiel handelt. Zu sehen sind unter anderem ein „Team Rocket“-Rüpel, ein grimmig dreinblickendes Pikachu und Smogon. Der Stil erinnert dabei bewusst an die frühen Pokémon-Jahre und dürfte bei langjährigen Fans nostalgische Gefühle wecken.

Mit über 300 veröffentlichten Brettspielen gehört Yoka Games zu den erfahrenen Vertretern des Genres. Zum Portfolio des Studios zählen unter anderem Slay the Spire: The Board Game und Super Fantasy Brawl.

Pokémon und Brettspiele – eine lange Tradition

Ganz neu ist der Ausflug ins Brettspiel-Genre für Pokémon allerdings nicht. Bereits seit Ende der 1990er-Jahre erschienen zahlreiche Brett- und Gesellschaftsspiele rund um die Marke – von Monopoly über Yahtzee bis hin zu verschiedenen Eigenentwicklungen.

Erst im vergangenen November veröffentlichte The Pokémon Company mit Pokémon Goita zudem eine eigene Variante des traditionellen japanischen Brettspiels Goita. Das neue Team-Rocket-Spiel reiht sich damit in eine inzwischen lange Liste ungewöhnlicher Pokémon-Ableger ein.

Das erste Artwork:

via The Gamer, Bildmaterial: The Pokémon Company