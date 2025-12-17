Pokémon Goita ist ab sofort verfügbar und morgen erscheint das Spiel auch physisch

Im November kündigte The Pokémon Company eine ungewöhnliche Pokémon-Adaption an: Pokémon Goita. Die Chancen, dass wir Pokémon Goita bei uns im Westen erleben, sind auch relativ gering. Denn es handelt sich um eine Variante des traditionellen japanischen Brettspiels Goita.

Eine begleitende App für iOS- und Android-Geräte ist ab heute in Japan erhältlich und bringt interessierten Pokémon-Fans bei, wie Goita gespielt wird. Morgen, am 18. Dezemer 2026, erscheint dann die physische Version: Pokémon Goita eben.

Für SammlerInnen im Westen ist Pokémon Goita vielleicht auch ohne Regelkenntnisse interessant. Das Spiel könnt ihr euch beim auf solche Produkte spezialisierten Importhändler Meccha-Japan* noch schnappen. Mit knapp 20 Euro ist Pokémon Goita zudem recht günstig.

Serebii hat die App zu Pokémon Goita schon ausprobiert. Demnach bietet sie zwei Spielmodi. Ein Testmodus ist zum Erlernen der Spielregeln da, außerdem können hier Profil-Symbole freigeschaltet werden. Im Turniermodus muss man nacheinander andere Teams besiegen. Die App verwendet übrigens den Soundtrack von Pokémon Rote und Blaue Version.

Spielbar auch ohne Sprachkenntnisse

Auch wenn die Anleitung und die angekündigte Lern-App nur auf Japanisch erscheinen, ist das eigentliche Brettspiel problemlos weltweit spielbar. Alle Spielsteine der Pokémon-Variante tragen auch englischen Text. Nur die Regeln müsst ihr euch selbst aneignen.

Gespielt wird im 2-gegen-2-Modus, jede Runde legt ihr zwei Steine – einen zum Angriff oder zur Verteidigung. Ziel ist es, als Duo 150 Punkte zu erreichen. Wer zuerst alle benötigten Punkte sammelt, gewinnt. Die klassischen Rollen im Goita wurden durch Pokémon ersetzt, ihr findet dort also z. B. Raichu, Glurak sowie Mew und Mewtu.

Bildmaterial: The Pokémon Company, Pokémon Goita