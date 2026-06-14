Bisher Japan-exklusives Pokémon-Merchandise feiert Pokémon-Spiele aus 30 Jahren

Nicht nur hierzulande gibt es zum 30. Geburtstag von Pokémon massig neues Merchandise, auch in Japan geht es fleißig weiter mit neuen Sammelobjekten für Fans. Auf einer japanischen Website von The Pokémon Company werden sämtliche Merchandise-Artikel einer neuen Jubiläumslinie vorgestellt.

Dazu gehören nicht nur T-Shirts mit den Box-Artworks von 20 Hauptspielen, sondern auch passende Magnete sowie Schlüsselanhänger. Die Schlüsselanhänger sehen nicht nur wie Mini-Versionen der originalen Spiele-Verpackungen, sondern enthalten auch kleine Karten oder Module, die den echten Vorbildern ähnlich sind.

Natürlich basieren die verwendeten Box-Artworks basiert auf den japanischen Versionen, weshalb manche etwas ungewohnt aussehen – besonders auffällig ist das Bisaflor der grünen Pokémon-Edition. In anderen Fällen entspricht das Artwork den Versionen aus den USA und anderen Regionen.

Insgesamt umfasst die neue Kollektion 20 Spiele – also alle Hauptspiele plus Pokémon-Legenden: Arceus und Pokémon-Legenden: Z-A. Leider fallen so die Spezial-Editionen unter den Tisch – es gibt also kein T-Shirt mit der gelben Edition, was aufgrund der Beliebtheit von Pikachu eine naheliegende Wahl gewesen wäre.

Die gesamte Kollektion wird ab dem 18. Juni 2026 im japanischen Pokémon Center erhältlich sein. Aufgrund der besonderen Umstände ist aktuell noch unklar, ob wir die Kollektion zu einem späteren Zeitpunkt auch im Westen im Pokémon Center sehen werden. Wer also sicher gehen will, sollte Händler wie Meccha-Japan* im Auge behalten, die sich auf den weltweiten Versand von Japan-exklusivem Merchandise spezialisiert haben.

via The Gamer, Bildmaterial: The Pokémon Company