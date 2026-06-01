Die wohl erste richtige Pokémon-Minifigur von LEGO ist nicht die, an die ihr denkt

Noch vor wenigen Jahren galt die Vorstellung offizieller LEGO-Pokémon-Sets als Wunschdenken. Mittlerweile stehen bereits mehrere Bausätze mit Pokémon wie Pikachu, Evoli, Bisaflor, Glurak oder Turtok in den Regalen. Und wenn aktuelle Gerüchte stimmen, soll die Reihe schon im Sommer kräftig erweitert werden.

Eine Sache fehlte bisher allerdings komplett: klassische LEGO-Minifiguren. Während die Pokémon selbst als Modelle umgesetzt wurden, blieben Trainer und andere Charaktere bislang außen vor. Das könnte sich nun ändern – und zwar mit einer Figur, die vermutlich nicht viele als ersten Kandidaten bzw. Kandidatin erwartet hätten.

Ausgerechnet Amalia soll den Anfang machen

Laut aktuellen Informationen des bekannten LEGO-Leakers BrickTapNews auf Twitter soll das kommende LEGO Rayquaza Set 72168 erstmals eine Pokémon-Minifigur enthalten. Dabei handelt es sich jedoch nicht um bekannte Figuren wie Ash bzw. Rot, Professor Eich oder Misty, sondern um Zinnia (dt. Amalia) aus Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir für den Nintendo 3DS.

Dem Leak zufolge soll das Set im August 2026 erscheinen, rund 1.038 Teile umfassen und etwa 130 US-Dollar (bzw. 129,99 Euro) kosten. Bilder der Minifigur gibt es bislang noch nicht. Auch die offizielle Ankündigung steht natürlich noch aus.

Amalia dürfte vor allem Fans der Hoenn-Region bekannt sein. Ihren ersten Auftritt hatte sie in der Delta-Episode von Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir. Dort spielt sie eine zentrale Rolle in der Geschichte rund um das legendäre Pokémon Rayquaza.

Weitere LEGO-Pokémon-Sets sollen folgen

Sollten die aktuellen Gerüchte zutreffen, wäre das Rayquaza-Set nur eines von zahlreichen Pokémon-Bausätzen, die noch in diesem Jahr erscheinen sollen. Unter anderem werden derzeit Modelle zu Pummeluff, Arkani sowie weitere Pokémon-Sets gehandelt.

Gerade die mögliche Einführung von Minifiguren dürfte für viele Sammler besonders spannend sein. Schließlich gelten für viele LEGO-Fans exklusive Minifiguren immer noch als eine Art heiliger Gral bei solchen Sets. Noch handelt es sich allerdings um unbestätigte Informationen. Bis zu einer offiziellen Ankündigung von LEGO oder Pokémon sollten Fans die Angaben daher mit der üblichen Vorsicht genießen.

via GameRant, Bildmaterial: Pokémon-Anime, The Pokémon Company