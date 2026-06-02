Jetzt vorbestellbar: LEGO enthüllt zwölf neue Pokémon-Sets – die große Sommerwelle ist da

Da ist sie endlich: Die große Sommerwelle der LEGO-Pokémon-Sets wurde offiziell vorgestellt. Nachdem Anfang des Jahres die ersten Produkte der neuen Partnerschaft zwischen LEGO und Pokémon erschienen sind, legen beide Unternehmen nun kräftig nach.

Gleich zwölf neue Sets sollen am 1. August 2026 erscheinen – und sie haben alle eine wichtige Gemeinsamkeit. Im Mittelpunkt steht nämlich die neue Smart-Play-Technologie. Alle 12 Sets sind jetzt schon im LEGO-Store* vorbestellbar.

Smart Play soll dafür sorgen, dass die LEGO-Pokémon auf die Aktionen der SpielerInnen reagieren können. Laut LEGO sollen Kinder dadurch nicht nur bauen, sondern ihre Pokémon trainieren, pflegen und mit ihnen interagieren können.

Von Pikachu bis Mewtu: Das sind alle neuen Sets

Die neue Welle deckt zahlreiche Pokémon aus unterschiedlichen Generationen ab. Mit dabei sind:

Trainingshaus mit Pikachu (72164), 400 Teile für 69,99 Euro – Ein Baumhaus mit Trainingsstationen, Pokéball und vielen Möglichkeiten, sich um Pikachu zu kümmern.

(72164), 400 Teile für 69,99 Euro – Ein Baumhaus mit Trainingsstationen, Pokéball und vielen Möglichkeiten, sich um Pikachu zu kümmern. Ultimativer Showdown zwischen Glurak und Blitza (72167), 751 Teile für 119,99 Euro – Ein großes Kampfset rund um Glurak und Blitza.

Beerenfete mit Bisasam und Bidiza (72155), 240 Teile für 19,99 Euro – Bisasam und Bidiza bereiten gemeinsam Beerensnacks zu.

Trainer-Buggyabenteuer mit Schiggy (72156), 320 Teile für 29,99 Euro – Schiggy begleitet einen Trainer auf einer Buggy-Fahrt. Eine Trainer Minifigur gibt es aber nicht.

Eine Glumandas und Kleinsteins Höhlenduell (72157), 198 Teile für 19,99 Euro – Glumanda erkundet eine Höhle voller Kristalle und Schätze.

Showdown mit Felori, Krokel und Kwaks (72158), 313 Teile für 34,99 Euro – Die drei Paldea-Starter treten gegeneinander an.

Pummeluff-Konzert (72159), 88 Teile für 14,99 Euro – Pummeluff gibt ein Konzert auf einer eigenen Bühne.

Drohnensuche nach einem Mysteriösen Mew (72161), 429 Teile für 49,99 Euro – Eine Schatzsuche nach dem mysteriösen Mew mit einer Pokéball-Drohne.

Evoli und Lapras auf Schatzsuche (72162), 623 Teile für 59,99 Euro – Evoli und Lapras begeben sich auf eine Schatzsuche auf hoher See.

Mewtus Ausbruch aus dem Labor (72163) 605, Teile für 69,99 Euro – Mewtu bricht aus seinem Laborgefängnis aus.

Nachtaras und Knakracks Duell um die Meisterschaft (72165), 832, Teile für 79,99 Euro – Nachtara und Knakrack kämpfen um eine Pokéball-Trophäe.

Tragossos und Gengars Gruselduell (72166), 782 Teile für 89,99 Euro – Tragosso und Gengar liefern sich ein gruseliges Duell um einen Schatz.

Wichtig ist noch, dass der sogenannte SMART Brick mit Ladestation nur beim Trainingshaus mit Pikachu (72164) und beim „Ultimativen Showdown zwischen Glurak und Blitza” enthalten ist. Die anderen Sets werden nur als „SMART Play kompatibel” angegeben. Auch die Sets zum Trainingshaus und dem Ultimativen Showdown könnt ihr im LEGO-Store* schon vorbestellen.

Ditto als Bonus für Sammler

Neben den zwölf regulären Sets wurde außerdem ein besonderes Bonusmodell angekündigt. Käufer ausgewählter Produkte erhalten den exklusiven GWP „Ditto als Schiggy: Filmabend“ mit 185 Teilen. Das wandelbare Pokémon Ditto verkleidet sich dabei als Schiggy und sitzt bei einem Filmabend.

Mit zwölf neuen Sets auf einen Schlag wird deutlich, dass LEGO und Pokémon große Pläne für ihre Zusammenarbeit haben. Besonders die Einführung von Smart Play dürfte dabei spannend werden, denn sie hebt die Reihe deutlich von klassischen Pokémon-Bausätzen ab. Ob sich das Konzept bei Fans durchsetzt, zeigt sich ab dem 1. August, wenn die gesamte neue Welle in den Handel kommt.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: LEGO