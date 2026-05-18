LEGO Pokémon: Erstes Bild vom großen Arkani-Set bei Händler aufgetaucht

Anfang des Jahres bekamen wir die ersten offiziellen Eindrücke zur neuen LEGO-Kooperation mit Pokémon. Seitdem erschienen bereits drei größere Sets im Handel. Doch schon kurz danach machten weitere Gerüchte die Runde, wonach LEGO und Pokémon im Sommer noch deutlich nachlegen wollen.

Jetzt wird es erneut konkreter: Ein erstes Bild zum kommenden LEGO-Arkani-Set ist aufgetaucht – und bestätigt dabei offenbar viele der bisherigen Gerüchte.

Arkani erscheint als großes 18+-Set

Laut Stonewars trägt das Set die Nummer 72160 und soll am 1. August 2026 erscheinen. Laut den bisher bekannten Informationen besteht das Modell aus 1.190 Teilen und wird 99,99 Euro kosten. Gleichzeitig bestätigt das neue Bild offenbar auch, dass Arkani als 18+-Set veröffentlicht wird.

Damit reiht sich das Feuer-Pokémon in die bisherige Reihe größerer „Ausstellungsmodelle“ wie Evoli und Pikachu ein. Das Modell setzt dabei stark auf gebaute Details. Die typischen schwarzen Streifen von Arkani sollen größtenteils brick-built umgesetzt werden, während einige bedruckte Elemente ebenfalls zum Einsatz kommen. Auffällig sind die beweglichen Teile: Kopf, Ohren und Beine sollen beweglich sein.

Große Pokémon-Welle wohl noch im Anmarsch

Aktuell existiert zwar nur eine einzelne Ansicht der Verpackung, diese liefert aber bereits einen guten Eindruck vom finalen Modell. Im belgischen Store von Maximus.be ist das Bild nach wie vor sichtbar. Besonders die Größe des Pokémon scheint LEGO recht maßstabsgetreu eingefangen zu haben.

Spannend dürfte außerdem sein, dass Arkani offenbar nur Teil einer deutlich größeren Pokémon-Welle ist. Gerüchten zufolge sollen im August mindestens 16 neue Sets erscheinen. Darunter befinden sich wohl nicht nur weitere 18+-Modelle, sondern auch Sets mit dem sogenannten Smart-Brick-System.

Nach den ersten LEGO-Pokémon-Sets scheint die Kooperation also gerade erst richtig Fahrt aufzunehmen. Was haltet ihr von Arkani?

via Stonewars, Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak