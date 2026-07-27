Jetzt werden sogar Pokémon-Katzenspielzeuge zum Opfer von Scalpern

„Here we go again.“ Nach Pokémon-Karten, LEGO-Sets und anderen Sammlerstücken hat die nächste Welle der Scalper ein neues Ziel gefunden – und diesmal trifft es ausgerechnet ein Katzenspielzeug.

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 30. Jubiläum veröffentlichte The Pokémon Company eine Reihe neuer Haustier-Accessoires. Besonders beliebt ist dabei eine Katzenangel im Karpador-Design, die inzwischen für ein Vielfaches des ursprünglichen Preises weiterverkauft wird.

Aus 30 Dollar werden über 130 Dollar

Die Katzenangel ist Teil der „Verspielte Partner“-Kollektion und exklusiv über das Pokémon Center erhältlich. Das Spielzeug zeigt ein baumelndes Karpador, das an einer Angel befestigt ist und für Katzen zum Spielen gedacht ist.

Zum Verkaufsstart kostete das offizielle Produkt 29,99 US-Dollar bzw. 23,99 € bei uns. Nachdem der Artikel jedoch schnell ausverkauft war, tauchten erste Angebote auf eBay auf – teilweise für 130 US-Dollar oder mehr und damit mehr als zum Vierfachen des ursprünglichen Preises. Ob und wann das Pokémon Center die Katzenangel erneut auf Lager haben wird, ist bislang nicht bekannt.

Kein Einzelfall zum Pokémon-Jubiläum

Die Karpador-Katzenangel ist längst nicht das erste Jubiläumsprodukt, das von Wiederverkäufern aufgekauft wurde. Bereits die ersten offiziellen LEGO-Pokémon-Sets, Bekleidung sowie sogar Lebensmittel im Pokémon-Design wurden kurz nach ihrem Verkaufsstart zu deutlich höheren Preisen angeboten.

Besonders bekannt ist das Problem allerdings aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel. In den vergangenen Jahren sorgten begehrte Erweiterungen immer wieder dafür, dass Händler Kaufbeschränkungen einführten, um Scalper auszubremsen.

Auch The Pokémon Company versucht inzwischen gegenzusteuern. In Japan müssen Käufer versiegelter Displays ihre Identität verifizieren, während bei internationalen Pokémon-Turnieren strengere Regeln für Händler gelten. Ob solche Maßnahmen künftig auch bei Merchandise wie der Karpador-Katzenangel helfen können, bleibt allerdings abzuwarten.

via GameRant, Bildmaterial: Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak, Creatures Inc.