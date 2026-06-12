Pokémon Center eröffnet in Deutschland und neues Zubehör für Haustiere soll euch locken

„Pokémon Center eröffnet in Deutschland“, so die Überschrift der Pressemeldung. Gleich mal ein kurzer Herzstillstand. Aber nein, es geht (leider) nicht um ein lokales Pokémon Center, wie man es aus Japan kennt. The Pokémon Company meint hier das „Online-Center“ – aber immerhin.

Das Pokémon Center eröffnete bereits im Oktober in Deutschland online, damals allerdings mit einem Softlaunch mit nur wenigen Produkten, eingeschränkten Funktionen und noch der ein oder anderen Baustelle. Jetzt ist das „deutsche Pokémon Center“ vollumfänglich am Start, sogar mit einer eigenen Domain PokemonCenter.de!

Zum Start gibt es gleich mal eine neue Hasutierzubehör-Linie mit dem Namen Pokémon Playful Partners. Bei einer Bestellung gibt es ein kostenloses Geschenk dazu – ein kleines Halsband-Accessoire.

Das neue Sortiment umfasst unter anderem Futternäpfe, ein Tierbett im Relaxo-Design, Gurte und Leinen sowie spezielle Katzenhöhlen im Pummeluff-Design und eine Katzenangel – ironischerweise im Karpador-Design.

Das und noch viel mehr

Die neue Produktlinie wurde laut der Pokémon Company International „alle speziell dafür entwickelt, in den Alltag zu passen und Pokémon-Trainern und ihren Haustieren Freude bereiten“. Mit den Designs des populären Pokémon-Illustrators James Turner präsentiert die Kollektion beliebte Pokémon-Accesoires für eure felligen Freunde.

Neben den neuen Produkten der „Pokémon Playful Partners“-Kollektion gibt es außerdem beliebte Sortimente „wie Pokémon Sitting Cuties Plush, Ditto As Plush und Pikachu Plush, Pokémon Center Elite Trainer Boxes, Bekleidung und mehr.“

Und weiter: „Der Store bietet außerdem Kooperationen mit LEGO, Squishmallows und Funko sowie lizenzierte Kollektionen von PUMA, APC, Fossil und anderen, mit saisonalen Angeboten das ganze Jahr über.“

via Pressemeldung, Bildmaterial: The Pokémon Company