Pokémon-Karten bald nur noch mit Ausweis: Härtere Regeln sollen Scalper bekämpfen

Die Situation rund um das Pokémon-Sammelkartenspiel nimmt offenbar immer größere Ausmaße an. Wie PokéBeach berichtet, will The Pokémon Company im Heimatmarkt Japan künftig deutlich härter gegen Scalper und Massenkäufe vorgehen.

Demnach sollen Käufer ab etwa August 2026 für bestimmte Produkte im Pokémon Center Online ihre Identität mit der japanischen „My Number Card“ bestätigen müssen. Die Regelung betrifft laut Bericht sowohl ausgewählte TCG-Produkte als auch manche offiziellen Events und Lotterien.

Käufe künftig wohl nur noch für japanische Einwohner möglich

Die Verifizierung soll über das NFC-System eines Smartphones erfolgen. Dabei wird die Identität über einen staatlich zugelassenen Dienst geprüft und mit dem Pokémon Player Club-Konto verbunden. Persönliche Daten sollen laut Pokémon selbst dabei allerdings nicht gespeichert werden.

Praktisch bedeutet die neue Regelung aber vor allem eines: Viele besonders begehrte Produkte dürften künftig fast ausschließlich japanischen Einwohnern vorbehalten bleiben. Denn die „My Number Card“ erhalten in erster Linie japanische Staatsbürger sowie langfristige Einwohner mit offiziellem Wohnsitz.

Die Verantwortlichen weisen außerdem darauf hin, dass die Beantragung der Karte ein bis zwei Monate dauern kann. Genauere Informationen zu betroffenen Produkten, Events oder Altersregeln sollen später folgen.

Die Probleme rund um Pokémon-Karten

Dass die Lage rund um Pokémon-Karten inzwischen teils absurde Ausmaße annimmt, zeigte sich zuletzt immer häufiger. Erst vor Kurzem berichteten wir beispielsweise über einen Händler in Japan, der Käufer erst mit einem Pokémon-Quiz konfrontierte, bevor überhaupt ein Kauf möglich war.

Aber auch außerhalb Japans bleibt die Nachfrage enorm. In Deutschland sorgte zuletzt ein Fall für Aufmerksamkeit, bei dem ein Mann versuchte, große Mengen Pokémon-Karten über die Grenze zu schmuggeln, bevor der Zoll eingriff.

via PokéBeach, Bildmaterial: Pokémon-Sammelkartenspiel, The Pokémon Company