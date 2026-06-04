The Pokémon Company setzt die nächsten Maßnahmen im Kampf gegen Scalper durch

The Pokémon Company International nimmt den nächsten Schritt im Kampf gegen die ausgeprägte Scalping-Kultur vor. Ab sofort ist es Partnerhändlern untersagt, auf hauseigenen Veranstaltungen sogenannte „Graded Slabs“ – bewertete Karten in Schutzhüllen – zu verkaufen. Die Richtlinie trat bereits im Rahmen Regionalmeisterschaften in Indianapolis in Kraft.

Händlern sei ferner ebenso der Verkauf von Artikeln mit einem Wert über 1.000 US-Dollar sowie der Großteil der Produkte aus dem japanischen Pokémon Center – darunter Plüschtiere und TCG-Artikel – untersagt. Eine Maßnahme, die aller Voraussicht nach auf die Weiterverkäufe von besonders begehrten Sammelkarten (sogenannte „Chase Cards“) abzielt.

Die jüngsten Maßnahmen kommen wenig überraschend. Bewertete Karten in Schutzhüllen sind mittlerweile eng mit der im Hobby verbreiteten „Investor“-Kultur verknüpft, wobei viele dieser begehrten Karten für Hunderte oder gar Tausende von Dollars gehandelt werden. Die Pokémon Company möchte seine Veranstaltungen offensichtlich von der rein finanziellen Seite des Hobbys abgrenzen.

Die Probleme rund um Pokémon-Karten

Was das Verbot von Pokémon-Center-Produkten betrifft: Pokémon Japan hat kürzlich bereits härtere Maßnahmen im Kampf gegen Scalper und Massenkäufe angekündigt. So wird künftig etwa das Vorlegen eines amtlichen Lichtbildausweises vonnöten sein, um bestimmte TCG-Artikel in japanischen Pokémon Centern zu erwerben.

Dass die Lage rund um Pokémon-Karten inzwischen teils absurde Ausmaße annimmt, zeigte sich zuletzt immer häufiger. Erst vor Kurzem berichteten wir beispielsweise über einen Händler in Japan, der Käufer erst mit einem Pokémon-Quiz konfrontierte, bevor überhaupt ein Kauf möglich war.

Aber auch außerhalb Japans bleibt die Nachfrage enorm. In Deutschland sorgte zuletzt ein Fall für Aufmerksamkeit, bei dem ein Mann versuchte, große Mengen Pokémon-Karten über die Grenze zu schmuggeln, bevor der Zoll eingriff.

via PokéBeach, Bildmaterial: Pokémon-Sammelkartenspiel, The Pokémon Company