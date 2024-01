Ein Remake von Final Fantasy VI ist sogar intern ein Thema, aber es gibt ein Problem

Nachdem 2020 Final Fantasy VII Remake den Startschuss gab, folgt bald mit Final Fantasy VII Rebirth – gute vier Jahre später – der nächste Eintrag in die groß angelegte Remake-Trilogie. Ein zeitintensiver Prozess. Aber nur halb so langwierig wie es sich mit einem Remake von Final Fantasy VI verhalten würde.

Das verriet nun Yoshinori Kitase in einem Interview mit dem französischen YouTuber Julien Chièze. Demnach würde ein potenzielles Remake des beliebten sechsten Teils der Serie doppelt so viel Zeit in Anspruch nehmen, wie das aktuelle Remake-Projekt von Final Fantasy VII. Ein qualitatives Äquivalent zum aktuellen Projekt würde schlicht in Unmengen an Arbeit resultieren, gerade vor dem Hintergrund, das FF VI mit deutlich größerer Charakterriege und üppigem spielbarem Inhalt daherkommt, so Kitase.

So schnell sollten Fans also nicht mit einem entsprechenden Projekt rechnen, wie Kitase andeutet – übersetzt von @aitaikimochi via Twitter:

Wir müssten wahrscheinlich viele Dinge vorbereiten, daher kann ich mir nicht vorstellen, dass wir im Moment über die nötigen Ressourcen verfügen, um diese Aufgabe anzunehmen. Allerdings haben viele Leute sogar innerhalb des Unternehmens oft gefragt, ob wir ein FF6-Remake in Betracht ziehen würden, und obwohl ich keine Antwort darauf habe, freue ich mich sehr, das zu hören!

Erstmal geht es ohnehin mit Final Fantasy VII Rebirth weiter:

Final Fantasy VII Rebirth erscheint am 29. Februar 2024. Ihr wollt auf dem Laufenden bleiben, was Final Fantasy VII Rebirth angeht? Hier findet ihr alle Artikel unserer ausführlichen Berichterstattung.

via NoisyPixel, Bildmaterial: Final Fantasy VI, Square Enix