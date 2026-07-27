Ex-PlayStation-Chef erklärt das Aus von Japan Studio – große Spiele waren Schuld daran

Die Schließung von Japan Studio im Jahr 2021 sorgte bei vielen PlayStation-Fans für Unverständnis. Das Studio war für zahlreiche kreative Klassiker wie Ape Escape, Patapon, Gravity Rush, LocoRoco oder Shadow of the Colossus verantwortlich.
Nun hat der ehemalige Präsident der Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, Shuhei Yoshida, erklärt, warum Sony diesen Schritt letztlich gegangen ist. Während seiner Keynote auf der Computer Entertainment Developers Conference, übersetzt von GamesRadar, sprach Yoshida offen über die Entscheidung.
Kreativ, aber nicht groß genug
Yoshida erklärte, dass er selbst damals Verständnis für die Kritik vieler Fans gehabt habe. Gleichzeitig habe sich innerhalb von PlayStation jedoch der Fokus zunehmend auf große AAA-Produktionen verschoben:
„Spieler aus aller Welt haben gesagt, es sei unglaublich, dass Sony das Japan Studio schließen würde. Das Japan Studio hat doch jede Menge Spiele veröffentlicht, kreative Spiele, oder? Damals habe ich etwas Ähnliches gesagt.“
Als Leiter der Entwicklungsstudios habe er sich insbesondere Sorgen um Keiichiro Toyama (Schöpfer von Silent Hill, Siren und Gravity Rush) und die anderen Entwickler gemacht. Das Problem sei jedoch gewesen, dass viele Projekte zwar kreativ, aber vergleichsweise klein gewesen seien.
„Damals machte ich mir als Entwicklungsleiter Sorgen um Toyama und die anderen japanischen Entwickler bei Japan Studio. Sie hatten zwar viele kreative Ideen, doch die von ihnen entwickelten Spiele waren nicht besonders umfangreich. Die sogenannten AA-Spiele passen perfekt zur PlayStation Vita, aber auf der PS4 und PS5 verlagerten wir uns allmählich in Richtung AAA, und manchmal ist es schwierig, den Umfang so zu steigern.“
Sony wollte Hardware mit Blockbustern verkaufen
Laut Yoshida spielte vor allem die strategische Ausrichtung von PlayStation eine entscheidende Rolle. Sony wollte den Verkauf seiner Konsolen künftig vor allem mit großen Blockbuster-Titeln ankurbeln.
„Als Unternehmen wollte PlayStation den Hardware-Absatz mit Spielen wie God of War und Uncharted ankurbeln, denn genau diese Art von Spielen ist gefragt. Für Japan Studio ist es schwierig, eine neue Spielereihe auf der Konsole auf den Markt zu bringen.“
Zum Abschluss rief Yoshida Fans von Japan Studio dazu auf, die ehemaligen Entwickler weiterhin zu unterstützen. Als Beispiele nannte er Slitterhead von Keiichiro Toyama sowie Ratatan, das neue Spiel von Patapon-Schöpfer Hiroyuki Kotani. Viele Ideen der Entwickler hätten laut Yoshida nie grünes Licht erhalten, bevor Japan Studio schließlich geschlossen wurde.
via GamesRadar, Bildmaterial: Gravity Rush, Sony Interactive Entertainment
9 Kommentare
Und das ist genau die engstirnige, kurzfristige Denkweise, die ich absolut zum kotzen finde!
Und am Ende auch die Denkweise, die für das "Playstation 5 hat keine Spiele" - Meme geführt hat. Sony dachte, AAA-Games allein führen zum Erfolg, aber natürlich hat man nicht daran gedacht, dass AAA-Spiele eben lange in der Entwicklung brauchen. AA-Games sind perfekt, um Lücken im Releasekalender zu stopfen, kreative Ideen auszuprobieren und so für Diversität im eigenen Portfolio zu sorgen, was die eigene Zielgruppe erweitern kann. Sie kosten zudem weniger in der Entwicklung, was dafür sorgt, dass bei einem Scheitern das finanzielle Risiko geringer ist.
AA-Games zwischen den großen Releases einzustreuen sorgt für langfristigen Erfolg.
Aber an "langfristigen Erfolg" wird halt nicht gedacht, oder? Lieber Studios schließen und noch ein paar Kröten sparen, mit deren Scheinchen die Aktionäre sich ihre fetten Hintern abwischen können, nicht wahr? Dass diese engstirnige Blase irgendwann platzt, darüber können wir uns Gedanken machen, wenn es soweit ist.
Und dann hat man denselben Fehler mit Bluepoint gemacht. Was, das Live-Service-Ding, in dass wir sie stopfen wollten, funktioniert nicht? Wäre es clever, sie das machen zu lassen, worin ihre Stärke ist, gute Remakes und Remaster? Nö, wir schließen das Studio lieber und küssen unseren Aktionären mit den Einsparnissen weiter die Füße! Stattdessen machen die Studios, die für die Marken verantwortlich sind, die Remakes, wodurch neue Releases tatsächlich nach hinten verschoben werden müssen, weil die Studios eben auch die Remakes machen müssen.
So ein Murks!
Und Microsoft fällt aktuell in die selbe Falle! Ja, "Umstrukturierung" gut und... nein, eigentlich ist es überhaupt nicht gut und schön, aber was sind die Marken, nach denen man nach dem Blutbad festhält? Gears of War. Fable. Forza. Halo. Die Standardnamen eben. Oberflächlich betrachtet natürlich die sicheren Pferde, auf die man setzen kann, aber SOLLTE eines dieser Spiele scheitern, ist das ein Millionengrab mit massiver Fallhöhe! Auch hier, keine AA-Spiele, die das Portfolio aufstocken können, lieber die AAA-Millionengräber schaffen und irgendwie gucken, wie man Releaselöcher stopfen kann mit Studios, die man nicht mehr hat!
Und deshalb respektiere ich Nintendo. Ja, auch Nintendo macht einige wirklich hirnrissige Entscheidungen und sie sind DEFINITIV nicht kundenfreundlich! ABER sie erkennen tatsächlich den Wert von AA-Games, von einem diversen Portfolio, sie achten darauf, genügend Spiele zwischen den AAA-Releases zu bringen. Ist jedes dieser Spiele ein Meisterwerk? Ein 9 oder sogar 10 von 10 - Spiel, dass man unbedingt haben muss? Nein. Aber es spricht eben doch dann eine Zielgruppe an, die dann vielleicht genau wegen solcher Releases zur Konsole greifen. Sie müssen keine riesigen Verkäufe haben, um profitabel zu sein und man hat immer etwas, worauf man sich freuen kann.
Ich habe es schonmal gesagt und ich bleibe dabei: Nintendo sind hier auf gar keinen Fall die "good guys". Aber sie sind die "smart guys".
Sehe ich genauso. Nintendo stellt nicht nur selbst Spiele mit Indie-Flair her – nein, sie kaufen sich auch noch gezielt Exklusivität von Indie-Entwicklern. Das ist natürlich nicht das Geschäftsgebaren, das wir sehen wollen, aber intelligent ist das definitiv. Spiele, die sonst auf allen Plattformen erschienen wären, kommen nur für die Nintendo-Konsole(n) raus. Das verschärft den Mangel an hochklassigen Indie-Spielen noch zusätzlich, und die einzige Lösung heißt Nintendo-Konsole kaufen.
Sony dagegen hat es bis dato nicht mal geschafft, alle Indie-Spiele rauszubringen, die zum Launch der PS5 angekündigt waren. Auf "Little Devil Inside" warte ich wohl bis zum jüngsten Tag ...
Immer hört man nur AAA...... wo bleibt der Raum für Experimente oder gar ein kleines Wagnis. Als Nier auf der Xbox360 erschien hatte die Marke keine AAA Zertifizierung. Gerade das neue, noch nie gesehene spricht mich an. Wenn jemand behauptet sein Spiel wäre AAA sehe ich schon lange kein Spiel von Qualität mehr sondern nur noch riesige aufgeblasene Welten die leerer nicht sein könnten.
Schade um das Studio. Wenn nach dem Starten eines Spiels das Japan Studio Logo über den Bildschirm gelaufen ist, hat man sich irgendwie heimelig gefühlt....
Meiner Meinung nach beschreibt das hier perfekt in was für eine Richtung sich Sony seit der PS5 entwickelt hat, was ja jetzt in diesen Monat mit der Ankündigung der Physischen Spiele seinen Höhepunkt erreicht hat. Sony will einfach nur Maximalen gewinn rauspressen. Sie interessieren sich null noch für Kunden, Kunst oder Qualität.
Ich bin schon echt gespannt was das nächste Milliarden Grab nach Marathon wird. Ist für Sony ja anscheinend besser als solche kleinen Künstlerischen Spiele wie von den Japan Studios.
Japan Studio war ja per se erstmal kein Solo-Studio sondern ein Kollektiv. Da kann man zwar sagen, die Spiele, die daraus entstanden sind, haben einem nicht wirklich gefallen weil man eben mit diesem kreativen Aspekt nicht klarkommt (der heute an moderne Indie-Titel erinnert), aber Japan Studio, Sonys japanische Division, war ja auch als Support-Studio maßgeblich an der Entwicklung von Bloodborne beteiligt. Oder halt auch am Demon's Souls Remake. Es ist eine schier gigantische Liste. Japan Studio also wirklich nur mit diesen kleinen, kreativen Titeln wie Ape Escape oder Patapon zu verknüpfen, wird dem nicht gerecht, was dieses Kollektiv an Sonys japanischen Divisionen geleistet haben.
Und ich bin mir nicht sicher, ob man es heute nicht bereut, diese japanische Division dicht gemacht zu haben (Danke, Hermen). Du brauchst solche Studios erstmal als Support-Studio, davon scheint Sony generell zu wenig zu haben, wenn besonders Sonys Big-Hitter Studios wie Naughty Dog alle 10 Jahre ein neues Spiel bringen und Studios wie Insomniac durch zu viele Projekte massiv überlastet sind.
Doch nicht nur als Support-Studio, du brauchst halt auch mal kleinere, kreative Titel oder eben Titel wie Astro Bot, die du einfach mal so hinterherschieben kannst.
Ich sehe hier zwei Probleme, die eben zu der Schließung führten. Zum einen wollte sich Sony halt immer weiter von seiner japanischen Herkunft abkapseln, was ja auch nahezu komplett passiert ist. Zum anderen haben Spiele wie The Last Guardian und die Gravity Rush Reihe auch einfach nicht mehr den Nerv der PlayStation Zielgruppe getroffen. Das muss man dann ja auch leider so eingestehen, bevor man komplett die Schuld exklusiv bei Sony sucht. Die Spiele waren kommerziell nicht mehr wirklich erfolgreich.
Und hier sehe ich eher noch ein Problem in der japanisches Gaming-Industry. Es kommt einfach auf kleinerer Ebene nur noch viel zu wenig. Es ist ja noch nicht lange her, wo ich geschrieben habe, ein Spiel wie Denshattack! hätte vor 10-15 Jahren noch ein japanisches Studio entwickelt. Heute kommt so etwas von einem europäischen Studio, weil ein japanisches Studio sich an so etwas nicht mehr heranwagen würde. Du hast zwar noch so exoten wie Grashopper, aber die ganz großen Studios entwickeln mittlerweile Spiele nach westlichen Geschmäckern für eine westliche Zielgruppe, weil der eigene Markt nicht mehr zum überleben dieser Studios reichen würde, wie es Dekaden der Fall war.
Dass Japan Studio zerbrochen ist, ist also eine Ansammlung vieler Probleme. Aber im nachhinein wird Sony vielleicht nun anders darüber nachdenken. Vielleicht aber auch nicht, so lange das niederländische Schreckgespenst da noch sein Unwesen treibt.