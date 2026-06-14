Final Fantasy, noch ein Remake oder eine andere IP: Remake-Director blickt in die Zukunft

„Während die Arbeit am dritten und letzten Teil der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII noch in vollem Gange ist, wirft Director Naoki Hamaguchi bereits einen Blick in die Zukunft“ – das war unsere Einleitung in einen Beitrag vom November 2024, aber die Zeile hat auch fast zwei Jahre später noch Bestand.

Damals fabulierte Director Naoki Hamaguchi über zukünftige Arbeiten nach Abschluss der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII. Hamaguchi ist, wenn man so will, der „Shooting-Star“ bei Square Enix. Allerdings ist Hamaguchi auch schon seit PS2-Zeiten dabei und wurde in den Credits von Final Fantasy XII genannt. Im Vergleich zu Yoshinori Kitase oder Tetsuya Nomura zählt man Hamaguchi aber natürlich gern zur sogenannten neuen Generation.

In einem neuen Interview mit Game Informer brachte Hamaguchi seinen tiefen Respekt gegenüber den beiden Square-Enix-Urgesteinen zum Ausdruck. Sie hätten eine weitaus größere Rolle im „Final Fantasy VII“-Universum als er, der „nur“ die Remake-Reihe verantworte. Er genieße das Vertrauen der beiden und auch, sie bei der Entwicklung weiterhin an der Seite zu haben.

Doch nach über zehn Jahren nähert sich die Arbeit an der Remake-Trilogie dem Abschluss und auch wenn sich DLC-Erweiterungen am Horizont abzeichnen, so wird Hamaguchi wohl irgendwann zum nächsten Projekt übergehen. Und um dieses neue Projekt geht es im Gespräch mit Game Informer. Hamaguchi betont zunächst, dass er sich derzeit voll und ganz auf Revelation konzentriere.

Ein Remake zu Final Fantasy VI?

„Gleichzeitig sehe ich, dass viele Fans und die Community mich bitten, die Leitung für ein FFVI Remake zu übernehmen“, so Hamaguchi lachend. Die PR stellte dazu begleitend fest, dass Hamaguchi selbstredend rein hypothetisch gesprochen hatte.

„Ich sehe also viel davon im Internet kursieren, aber wissen Sie, ein Final Fantasy VI Remake oder jedes andere Remake – das könnte ich sein, oder es könnte jemand anderes sein. Persönlich denke ich, dass es vielleicht in besseren Händen wäre, wenn es an einen anderen Entwickler bei Square Enix ginge“, so Hamaguchi weiter.

… alles ist denkbar

Ideen für seine Zukunft hat Hamaguchi aber sehr wohl. „Was meine persönlichen Pläne angeht, denke ich natürlich, dass mein nächstes kreatives Projekt ebenfalls ein JRPG sein wird“, sagt er. Square Enix sei in der Lage, ein groß angelegtes RPG zu liefern, das bei Spielern auf der ganzen Welt Anklang finden könne.

„Die Fans haben vielleicht viele verschiedene Erwartungen, aber ich persönlich möchte mich nach diesem Projekt mit einem weiteren RPG-Titel dieser neuen Herausforderung stellen, sei es Final Fantasy oder eine andere IP. Auch hier wissen wir es noch nicht. Aber persönlich finde ich es auch spannend, wenn es nicht Final Fantasy ist, denn das könnte eine Herausforderung für mich sein. Was auch immer es sein mag, ich hoffe, die Fans freuen sich darauf.“

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO