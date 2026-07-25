„Beyond the Lifestream“ – Square Enix kündigt neue Kollaboration mit Final Fantasy VII an

Im Rahmen des heute beginnenden Final Fantasy XIV Fan Festival 2026 in Berlin hat Square Enix neue Inhalte angekündigt, die thematisch an Final Fantasy VII Remake geknüpft sind.

Konkret enthüllte man „Jenseits des Lebensstroms“ – eine Raid-Serie „in enger Zusammenarbeit“ mit Final Fantasy VII. Enge Zusammenarbeit bedeutet hierbei konkret, dass Motomu Toriyama das Szenario-Team von Final Fantasy XIV unterstützt und Kazushige Nojima als „Story Supervisor“ die Geschichte überwacht. Tetsuya Nomura unterstützt das Team als Art Design Supervisor.

Die ersten Inhalte zu „Jenseits des Lebensstroms“ soll es mit Update 8.01 geben. Die Raids werden in den drei Schwierigkeitsstufen normal, new und savage erscheinen. In Gold Saucer soll es ebenfalls passende Inhalte geben.

Beim Fan Festival enthüllte man heute auch einen neuen Trailer zur kommenden Erweiterung „Evercold“ und nannte einen konkreten Termin für die neue „Switch 2“-Version. Hier findet ihr die Details.

Bildmaterial: Square Enix