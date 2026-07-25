God of War Laufey erhält Termin – und Santa Monica kündigt schon das nächste Kratos-Abenteuer an

Während des Summer Game Fest erstmals enthüllt, hat Sony Interactive Entertainment gemeinsam mit Santa Monica Studio nun den konkreten Termin von God of War Laufey bekannt gegeben. Das Action-Adventure erscheint am 16. Februar 2027 exklusiv für PlayStation 5.

Die Ankündigung sorgte bereits beim Summer Game Fest für eines der größten Medienechos der Veranstaltung. Mit dem konkreten Starttermin dürfte die Vorfreude nun weiter steigen.

Faye übernimmt die Hauptrolle

Erstmals steht Laufey (Faye), die Frau von Kratos und Mutter von Atreus, im Mittelpunkt eines God of War-Spiels. Nach ihrem Tod erwacht sie in einer geheimnisvollen Welt namens Everywhen, dem Jenseits der Götter. Dort muss sie verhindern, dass ihre Pläne zum Schutz ihrer Familie scheitern.

Auf ihrem Weg stellt sie sich mächtigen Gottheiten verschiedener Mythologien und nutzt ihren schnellen, präzisen Kampfstil, um sich durch die gefährliche Welt zu kämpfen.

Neben dem Termin, den man mit einem kleinen Short-Video zeigt, bestätigte Santa Monica Studio bereits vor ein paar Wochen, dass God of War Laufey auch als physische Disc-Version erscheinen wird. Angesichts von Sonys angekündigtem Ende physischer Disc-Veröffentlichungen ab 2028 dürfte das viele Sammler freuen.

Ein vollgepackter Februar 2027

Mit dem 16. Februar reiht sich God of War Laufey in einen ohnehin bereits hochkarätigen Veröffentlichungsmonat ein. Rund um denselben Zeitraum erscheinen nach aktuellem Stand auch Persona 4 Revival, Fable und das neue Tomb Raider. Sollte es bei den bisherigen Terminen bleiben, erwartet Spieler im Februar 2027 eine der dichtesten Veröffentlichungsphasen der letzten Zeit.

IGN zufolge verriet Head of Creative Cory Barlog im Rahmen des „God of War Laufey“-Panels auf der San Diego Comic-Con 2026 außerdem, dass bereits das nächste God of War mit Kratos in Entwicklung ist. Dieses soll nach God of War Laufey erscheinen und die Geschichte direkt weitererzählen.

„Kratos ist der God of War – wir haben noch viele weitere Geschichten mit ihm zu erzählen. Vorerst freuen wir uns darauf, die Fans gemeinsam mit Faye auf eine Reise ins Jenseits der Götter mitzunehmen, und hoffen, dass ihr mitkommt“, hieß es von Santa Monica schon im Juni.

via Gematsu, IGN, Bildmaterial: God of War Laufey, Sony Interactive Entertainment, Santa Monica