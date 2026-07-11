Der zweite Seitenhieb eines PlayStation Studios: Santa Monica äußert sich „pro Disc“

Man wirft den großen Publishern ja gerne mal vor, ihre Spiele pompös und cinematisch – und oft mit überschaubaren Gameplay-Einblicken anzukündigen. Und dann gibt’s oft lange Zeit keine weiteren Szenen. Im Falle von God of War Laufey konnte man das kaum behaupten.

Die Santa Monica Studios enthüllten das neue Abenteuer bei der letzten State of Play wahrlich ausufernd. Allein auf einen Termin für die Veröffentlichung wollte man sich noch nicht festlegen. Ein neuer Tweet des Studios lässt darauf deuten, dass God of War Laufey noch vor Ablauf des kommenden Jahres erscheint.

„Wir können bestätigen, dass God of War Laufey auf Disc verfügbar sein wird“, reagierte Santa Monica Studios auf die sicherlich ein oder andere Anfrage. Das bedeutet auch: vor Anfang 2028 muss es so weit sein. Denn dann gibt es schlicht keine Discs mehr, weil Sony die Produktion einstellt.

Fans des Studios und des Haptischen verstehen den Tweet nicht nur als Eingrenzung des Termins, sondern auch als Seitenhieb auf die unbeliebte Ankündigung der Disc-Abkehr von Sony. Wie sehr die Zeile tatsächlich als Kritik an der Entscheidung des Mutterkonzerns verstanden werden darf, ist fraglich.

Allerdings ist es nicht der erste derartige Tweet eines First-Party-Studios. Das Multi-Millionen-Dollar-Studio Insomniac Games, Teil der PlayStation Worldwide Studios, twitterte bereits im Kontext der GTA-Kontroverse, dass Marvel’s Wolverine eine physische Version „mit Disc in der Hülle“ erhalte. Scheint gerade populär zu sein …

Bildmaterial: God of War Laufey, Sony Interactive Entertainment, Santa Monica