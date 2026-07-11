Der zweite Seitenhieb eines PlayStation Studios: Santa Monica äußert sich „pro Disc“

Man wirft den großen Publishern ja gerne mal vor, ihre Spiele pompös und cinematisch – und oft mit überschaubaren Gameplay-Einblicken anzukündigen. Und dann gibt’s oft lange Zeit keine weiteren Szenen. Im Falle von God of War Laufey konnte man das kaum behaupten.
Die Santa Monica Studios enthüllten das neue Abenteuer bei der letzten State of Play wahrlich ausufernd. Allein auf einen Termin für die Veröffentlichung wollte man sich noch nicht festlegen. Ein neuer Tweet des Studios lässt darauf deuten, dass God of War Laufey noch vor Ablauf des kommenden Jahres erscheint.
„Wir können bestätigen, dass God of War Laufey auf Disc verfügbar sein wird“, reagierte Santa Monica Studios auf die sicherlich ein oder andere Anfrage. Das bedeutet auch: vor Anfang 2028 muss es so weit sein. Denn dann gibt es schlicht keine Discs mehr, weil Sony die Produktion einstellt.
Fans des Studios und des Haptischen verstehen den Tweet nicht nur als Eingrenzung des Termins, sondern auch als Seitenhieb auf die unbeliebte Ankündigung der Disc-Abkehr von Sony. Wie sehr die Zeile tatsächlich als Kritik an der Entscheidung des Mutterkonzerns verstanden werden darf, ist fraglich.
Allerdings ist es nicht der erste derartige Tweet eines First-Party-Studios. Das Multi-Millionen-Dollar-Studio Insomniac Games, Teil der PlayStation Worldwide Studios, twitterte bereits im Kontext der GTA-Kontroverse, dass Marvel’s Wolverine eine physische Version „mit Disc in der Hülle“ erhalte. Scheint gerade populär zu sein …
Bildmaterial: God of War Laufey, Sony Interactive Entertainment, Santa Monica
4 Kommentare
Gefühlt die „eigenen“ Leute stellen sich gegen einen. Geld hin oder her, die haben ihren eigenen Schuss nicht gehört.
Nur den Seitenhieb will ich da einfach nicht herauslesen. Es sei denn, Cory Barlog hat da auf seine eigene Art wieder was in diese Worte eingebaut. Ich interpretiere da zumindest nichts, außer, dass man tatsächlich auf sarkastische Art den Release-Zeitraum eingrenzt. Und das scheint sich ja schon länger abzuzeichnen, dass der Release deutlich näher ist, als man denken mag. Alleine die großzügige Präsentation zeigte ja schon, dass man sehr weit ist.
Für dieses Jahr hat man noch Wolverine und aktuell fehlt für 2027 noch ein großer Titel. Da könnte dann Laufey reinpassen und so wird es dann wohl auch kommen. Selbst auf der Store-Page steht glaube ich "Sehr bald erhältlich" oder sowas ähnliches.
vll sollten die entwickler die disk produktion selber übernehmen wenn sony schon kein bock mehr hat
Klingt für mich auch nur wie eine ganz normale Bestätigung auf viele Anfragen, wie es sie ohnehin seit Jahren inzwischen immer wieder, aber leider zu selten, gibt.
Ich glaube bei der aktuellen Situation rund um Sony, wird einfach viel künstlich in alles reininterpretiert
Es wäre toll, wenn sich First Party Studios ebenfalls gegen Sonys Entscheidung stellen würden aber ich rechne damit weniger. Am Ende sind die froh, wenn sie die Spiele entwickeln dürfen, die sie machen möchten und dabei genug Geld haben, um ihre Lebenserhaltungskosten zu decken.^^