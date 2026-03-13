Nach Atari und NES: LEGO soll an einer Klemmbaustein-Version dieser Retro-Konsole arbeiten

LEGO könnte seine Reihe an Konsolen-Nachbildungen bald erweitern. Noch in diesem Jahr soll ein Set erscheinen, das die originale PlayStation aus den 90ern als LEGO-Modell nachbildet.

Die Informationen stammen (via VGC, Stonewars) vom Instagram-Nutzer Lego Minecraft Goat, der in der Vergangenheit mehrfach kommende LEGO-Sets inklusive Preisangaben korrekt vorab geleakt haben soll.

Die Veröffentlichung sei demnach für Dezember geplant und richte sich – ähnlich wie andere Konsolenmodelle von LEGO – vor allem an erwachsene SammlerInnen. Das Set soll 159,99 US-Dollar bzw. 159,99 Euro kosten und aus 1.911 Teilen bestehen. Neben der Konsole selbst soll mindestens auch ein passender Controller enthalten sein.

Damit wäre das Modell etwas kleiner als andere Konsolen-Nachbildungen von LEGO. Das Set zur Atari 2600 besteht beispielsweise aus 2.532 Teilen, während das Modell der Nintendo Entertainment System sogar 2.646 Teile enthält. Beide Sets bieten allerdings zusätzliche Bauobjekte, wie etwa Spielmodule oder einen Röhrenfernseher mit einer Szene aus Super Mario Bros., weshalb die eigentlichen Konsolenmodelle vermutlich ähnlich groß ausfallen werden.

Eine Zusammenarbeit zwischen LEGO und PlayStation käme auf den ersten Blick überraschend, wäre allerdings nicht ganz neu. Bereits zuvor veröffentlichte LEGO Sets zu Horizon, darunter ein Tallneck-Modell sowie ein kleineres Set im Zusammenhang mit LEGO Horizon Adventures.

Eine offizielle Bestätigung, dass es ein LEGO-Set der ersten PlayStation geben wird, liegt jedoch bislang nicht vor. Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, würde die ikonische Konsole in eine Reihe mit anderen legendären Gaming-Systemen treten, die LEGO bereits als Sammler-Bausätze umgesetzt hat.