PlayStation-Maskottchen aus LEGO: Neues Ideas-Projekt sammelt weiter Unterstützung

Über das Programm „LEGO Ideas“ haben Fans seit vielen Jahren die Möglichkeit, eigene Entwürfe für neue LEGO-Sets einzureichen. Schafft es ein Projekt, genügend Stimmen aus der Community zu sammeln, kann es später sogar offiziell als Set erscheinen.

Ein bekanntes Beispiel dafür ist etwa LEGO Minecraft, das ursprünglich ebenfalls als Ideas-Projekt begann und sich inzwischen zu einer großen Produktreihe entwickelt hat. Nun sorgt ein neuer Entwurf für Aufmerksamkeit, der besonders Jump-’n’-Run-Fans gefallen dürfte.

Astro Bot als LEGO-Set

Der LEGO-Ideas-Nutzer CommanderFoxQ hat ein Set rund um Astro Bot entworfen. Das Modell besteht aus 912 Teilen und zeigt den kleinen Roboterhelden in einer beweglichen LEGO-Version.

Der Entwurf nutzt eine Technic-Struktur im Inneren, um dem Modell mehr Stabilität zu verleihen und gleichzeitig mehrere bewegliche Elemente zu ermöglichen. Dadurch lässt sich der kleine Roboter in verschiedene Posen bringen. Wiedererkennbare Details wie die leuchtend blauen Augen, die Antenne oder die beweglichen Hände wurden ebenfalls umgesetzt.

Derzeit hat das Projekt bereits über 5.000 Unterstützungsstimmen gesammelt – ein erster Schritt auf dem Weg zu einer möglichen offiziellen Umsetzung. Hier könnt ihr übrigens selbst abstimmen.

Der Weg zum echten Set ist noch weit

Trotzdem ist ein echtes Set längst nicht garantiert. Selbst wenn ein Projekt die nötige Stimmenzahl von 10.000 Unterstützern erreicht, entscheidet letztlich das LEGO-Team, ob daraus tatsächlich ein offizielles Produkt wird. Das zeigte beispielsweise ein Entwurf für ein Set aus dem Kult-Anime-Film: „Mein Nachbar Totoro“ im letzten Sommer.

Für Fans von Astro Bot könnte das Set dennoch besonders interessant sein. Ob der kleine Roboter also irgendwann wirklich als LEGO-Figur im Regal stehen wird, hängt nun vor allem davon ab, wie viel Unterstützung das Projekt in der Community noch sammeln kann.

Seit kurzem wurde übrigens ein Bauwettbewerb bei LEGO Ideas gestartet, bei dem Fans ihre eigenen Entwürfe rund um das Pokémon-Sammelkartenspiel einreichen können.

via GameRant, Bildmaterial: Astro Bot, Sony Interactive Entertainment, Team Asobi