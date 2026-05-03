Die nächste LEGO-Konsole kommt und sie ist diesmal überraschend günstig

Nach Gerüchten um eine mögliche LEGO-PlayStation zieht nun SEGA nach – und das deutlich preiswerter als frühere Konsolen-Sets von LEGO. Mit dem Set LEGO 40926 SEGA Mega Drive Spielkonsole erscheint am 1. Juni 2026 ein Nachbau der klassischen Konsole für 39,99 Euro.

Das Modell besteht aus 479 Teilen und bildet die bekannte SEGA Mega Drive (bzw. Genesis) inklusive zweier Controller nach. Optisch orientiert sich das Set stark am Original aus den späten 80ern und greift sogar typische Gebrauchsspuren auf der Verpackung auf. Im LEGO-Store* ist das neue LEGO-Mega-Drive schon gelistet.

Sonic, Easter Eggs und bekannte Vorbilder

Neben der Konsole selbst enthält das Set zahlreiche Anspielungen, darunter ein verstecktes Bild von Sonic sowie eine nachgebildete Cartridge. Im Gegensatz zu größeren LEGO-Konsolenmodellen fällt dieses Set etwas kompakter aus und richtet sich bereits an Fans ab 12 Jahren.

Ganz neu ist die Zusammenarbeit mit SEGA nicht: Bereits im September 2025 erschien ein größerer LEGO-Controller der SEGA Genesis als Gratisbeigabe im Online-Shop. Weitere Sets rund um Sonic gehörten ohnehin seit Jahren zum Sortiment von Lego.

Mit der neuen Mega Drive reiht sich das Set zudem in eine wachsende Reihe von LEGO-Konsolen ein – darunter Modelle wie der Game Boy, das Nintendo Entertainment System oder der Atari. Der LEGO-GameBoy bietet weniger Steinchen und kostet mehr: Für die 421 Teile ruft LEGO 59,99 Euro auf. Bis auf den Game Boy sind viele dieser Sets aber mittlerweile wieder aus dem offiziellen Store verschwunden. Was haltet ihr vom LEGO Mega Drive?

via Stonewars, Bildmaterial: LEGO