Splatoon Raiders dominiert und angelt sich die Goldmedaillen in Deutschland

Nintendo hat sich eine gute Woche für die Veröffentlichung von Splatoon Raiders ausgesucht. Das spritzige Abenteuer passt nicht nur gut in die sommerliche Zeit, sondern füllt auch das berühmte Sommerloch.

Nicht überraschend, dass Splatoon Raiders die deutschen Games-Charts zum Launch dominiert. Der kunterbunte Shooter erobert folgerichtig die Spitze des „Switch 2“-Rankings und schafft es, trotz der noch vergleichsweise geringen Hardwarebasis, auch auf Rang eins der plattformübergreifenden Charts.

Gleichzeitig ist Splatoon Raiders auch der beste Neueinsteiger der Woche – ansonsten ist nur wenig Bewegung drin. Die Switch-Charts werden wie in der Vorwoche vom Minecraft und Tomodachi Life getoppt. In den „Switch 2“-Charts geht Mario Kart World hinter Splatoon Raiders ins Ziel.

Der Piraten-Nostalgietrip Assassin’s Creed Black Flag Resynced ist das zweiterfolgreichste Spiel der Woche und verteidigt den PS5-Thron vor 007 First Light bzw. das Xbox-Series-Zepter vor Forza Horizon 6, weiß GfK Entertainment weiterhin zu berichten.

Bildmaterial: Splatoon Raiders, Nintendo