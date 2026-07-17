Gerücht: Händler verrät Detail zum Zelda: Ocarina of Time Remake, das Fans spekulieren lässt

Seit der Enthüllung während der großen Nintendo Direct im Juni warten Fans gespannt auf neue Informationen zum „Remake“ von The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Offiziell herrscht seitdem Funkstille – doch nun sorgt ein angeblicher Fund bei GameStop für neue Spekulationen.

Reddit-Nutzer entdeckt angeblichen Termin

Ein Nutzer auf Reddit berichtet, dass auf der GameStop-Webseite bzw. in den Suchergebnissen kurzzeitig ein Vorbestellungsstart am 4. August für das Spiel zu sehen gewesen sein soll. Die entsprechende Angabe sei wenig später wieder entfernt worden, was die Gerüchteküche zusätzlich anheizt.

Ob an dem Termin tatsächlich etwas dran ist, lässt sich derzeit allerdings nicht sagen. Eine offizielle Bestätigung von Nintendo oder GameStop gibt es bislang nicht. Entsprechend solltet ihr diese Information mit der nötigen Vorsicht genießen.

Fans ziehen Schlussfolgerungen

Bei Reddit spekulieren Fans trotzdem fleißig dazu. So sei der Termin zwischen Splatoon Raiders und vor der Gamescom plausibel. Andere erwarten, dass mit dem Start der Vorbestellungen wahrscheinlich gleichzeitig auch neues (und damit erstes) Gameplay-Material veröffentlicht werden müsste. Wieder andere gehen sogar soweit und glauben, am 4. August könnte auch eine Nintendo Direct anstehen.

Amerikaner weisen darauf hin, dass Zelda im August auch Geburtstag feiert. Das originale The Legend of Zelda (NES) erschien im August 1987 in Amerika. Das könne doch gleich eine Zelda-Direct bedeuten. Es wäre, im Gegensatz zu Super Mario, die erste dedizierte Zelda-Direct.

Unklar bleibt weiterhin, welchen Umfang das Spiel letztlich bieten wird. Zuletzt sorgte bereits ein vermeintlich geleakter Preis für Diskussionen unter Fans und Spekulationen über den Inhalt des Remakes. Mehr zu diesem Thema erfahrt ihr in unserem separaten Artikel. Neben Ocarina of Time sind sogar bereits zwei weitere Zelda-Neuanlagen in Gerüchten aufgetaucht. Alles Wissenswerte darüber erfahrt ihr hier.

Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo