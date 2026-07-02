Wird als Hinweis auf den Umfang gedeutet: Händler nennt Preis zu Zelda: Ocarina of Time

Seit der Ankündigung des „Remakes“ von Zelda: Ocarina of Time warten Fans sehnsüchtig auf neue Informationen – bislang vergeblich. Obwohl der Titel noch in diesem Jahr erscheinen soll, hat Nintendo seit dem ersten Trailer weder Gameplay noch einen Veröffentlichungstermin oder den Preis verrate
Nun sorgt ein neuer Händlereintrag* für Spekulationen. Der Online-Händler Play-Asia listet das Spiel in der physischen Version derzeit für 59,99 US-Dollar in den USA. Ob es sich dabei um den tatsächlichen Preis oder lediglich um einen Platzhalter handelt, ist derzeit allerdings völlig unklar. Bei der angebotenen Version handelt es sich um die japanische Version, die laut Play-Asia aber auch weltweit problemlos laufen soll.
Hinweis auf den Umfang des „Remakes“?
Sollte sich der Preis tatsächlich bestätigen, könnte das Rückschlüsse auf den Umfang des Projekts zulassen. Einige Fans vermuten, dass das Remake dann eher eine grafisch deutlich modernisierte Neuauflage werden könnte, anstatt das Spiel grundlegend zu erweitern.
Preislich befindet man sich dann eher auf dem Level eines Star Fox, welches physisch auch so viel kostet. Angesichts der neuen Preisstrategie von Nintendo mit mehreren höherpreisigen „Switch 2“-Titeln hätten viele eher mit einem höheren Preis gerechnet.
Ob Nintendo auch diesmal wieder unterschiedliche Preise für die physische und digitale Version verlangen wird, bleibt abzuwarten. Erst im März kündigte das Unternehmen dieses Modell auch für den US-Markt an – in Europa gehören abweichende Preise zwischen beiden Versionen allerdings schon seit Längerem zum Alltag.
Aktuell bleibt das jedoch reine Spekulation. Weder Nintendo noch Play-Asia haben sich konkret zu dem Eintrag geäußert. Da das Spiel weiterhin für dieses Jahr geplant ist, dürften neue Informationen in den kommenden Monaten folgen – möglicherweise bereits im Rahmen einer Nintendo Direct im September oder sogar in einer eigenen Präsentation. Bis dahin heißt es für Fans weiter: abwarten.
1 Kommentar
News zu diesem Remake zu lesen ist auch ne Achterbahnfahrt
Bevor ich hier draufgeklickt habe, dachte ich mir, vermutlich ein kleiner Händler aus Botswana, der auf sich aufmerksam machen möchte.
Aber Play-Asia ist ein Big-Player unter den Online-Händlern. Wissen die mehr? Oder orientiert man sich da einfach am Preis des Star Fox Remakes?
So lange Nintendo die Katze nicht aus dem Sack lässt, muss man weiter spekulieren, was da auf uns zukommt. Ich hatte ja letztens noch den Vergleich gemacht, dass du Star Fox praktisch originalgetreu mit einigen Modernisierungen und neuer Grafik und Cutscenes bringen kannst, weil es halt ein Shmup ist. Der Gameplay-Loop hält sich da ewig und motiviert.
Bei Ocarina of Time wäre dies aber nicht so einfach möglich. Eine neue grafische Tapete kann leider nicht so ganz kaschieren, dass das Spiel nun fast 30 Jahre alt ist. Ich mache aber auch kein Geheimnis daraus, dass ich mir wünschen würde, hier etwas ambitionierteres zu bekommen.
Ich merke aber auch langsam, dass ich mittlerweile schon etwas zu viel am Copium schnüffle. Denn realistisch betrachtet, weiß man denke ich, in welche Richtung es gehen wird. Ich bin also beim Reveal, wann auch immer Nintendo diesen Plant, gefasst und werde es sportlich nehmen^^