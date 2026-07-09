Es fanden Meetings statt: Genre-Experten wollen Banjo-Kazooie wiederbeleben

Nachdem Toys for Bob dem charmanten Beuteldachs Crash Bandicoot bereits ein frisches Abenteuer bescherte und nun eine neue Reise für Spyro, den Drachen in Aussicht stellt, scheint das kalifornische Studio bereits die nächste Retro-Größe im Visier zu haben.

Wenn es nämlich nach den Genre-Experten geht, stehe die Entwicklung eines neuen Banjo-Kazooie ganz oben auf der Wunschliste. Das bestätigte Associate Creative Director Lou Studdert im Gespräch mit Kinda Funny.

Toys for Bob äußern großes Interesse

„Es ist eine Reihe, die wir lieben“, so Studdert. „Für uns als Fans von Jump-’n’-Run-Spielen steht Banjo ganz oben auf der Liste. Wir haben riesige Fans dieser Reihe im Team – Leute, die zum Beispiel ein ‚Jiggy‘ als Profilbild verwenden und Ähnliches. Sollte sich also jemals die Gelegenheit bieten, wäre das fantastisch. Wir lieben dieses Franchise.“

Studioleiter Paul Yan schließt sich dieser Meinung an: „Wenn man sich den roten Faden bei den Spielen ansieht, die wir gerne entwickeln, dann gehört so etwas meiner Meinung nach definitiv dazu“, so Yan.

„Du hast diese Charaktere als ‚nostalgisch‘ bezeichnet. Das ist eine Sichtweise, aber ich empfinde sie eher als zeitlos. Wir wollen Spiele produzieren, die etwas Zeitloses und Ewiges im Spieler ansprechen – das, was man gemeinhin als ‚das innere Kind‘ bezeichnet, oder? Ich finde, es sind wunderbare Spiele, und wir sind große Fans.“

Kein Wunschdenken

Nur Wunschdenken? Keineswegs, wenn man den Worten von VGCs Andy Robinson trauen darf. Der erklärte nämlich auf Twitter: „Das ist übrigens mehr als nur Gerede – es haben tatsächlich Meetings stattgefunden. Allerdings weiß niemand, ob sich die Sache wirklich weiterentwickelt hat oder überhaupt eine Chance hat, wenn man den aktuellen Zustand von Xbox bedenkt.“ Da kann man wohl nur die Daumen drücken.

Die Jump-’n’-Run-Reihe von Rare hat seit Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts – das vor mehr als 15 Jahren für die Xbox 360 erschien – keinen neuen Eintrag mehr erhalten. Um ein neues Spiel sah es zuletzt eigentlich eher mau aus. Pitches für ein neues Spiel würden zwar angehört, konkrete Pläne habe Rare laut Andy Robinson von VGC zuletzt allerdings keine gehabt.

Immerhin: Eine frische Portierung des Klassikers machte kürzlich spielerische Neuerungen und bisher unveröffentlichte Musik erstmals verfügbar. Hier lest ihr die Details. Würdet ihr euch über ein neues Banjo-Kazooie freuen?

via VGC, Bildmaterial: Super Smash Bros. Ultimate, Nintendo