Fans von Final Fantasy VII kämpfen um die Neuauflage von Before Crisis und so könnt ihr helfen

Für Fans von Final Fantasy VII ist es nach wie vor eine klaffende Lücke: Before Crisis. Das Action-RPG, das in Japan einst für Mobilgeräte erschienen ist, wurde nie lokalisiert. Dabei ist es wesentlicher Bestandteil der Compilation. Natürlich kann man nachlesen und selbst mehr herausfinden, aber die Inhalte auf die Weise erleben, wie es die Entwickler geplant hatten (nämlich spielend) ist natürlich die erstrebenswerte Möglichkeit.

Als Square Enix unlängst Crisis Core aufwendig neu auflegte, keimte Hoffnung. In einem Interview ließ Tetsuya Nomura verlauten, man würde die „Nachfrage aus Übersee“ prüfen. Bisher offenbar ergebnislos. Aber die Fans von Final Fantasy VII haben noch lange nicht aufgegeben. Jetzt fordern sie Gleichdenkende auf, ihre Bekundungen bei G-MODE zu machen.

G-MODE? Ja, richtig! In den G-MODE Archives werden alte Feature-Phone-Games für Nintendo Switch neu aufgelegt. Ganz aktuell zum Beispiel Persona 3 Aigis: The First Mission, das neben Nintendo Switch auch für PC-Steam erscheinen wird. Viele dieser Spiele eint, dass sie nie im Westen erschienen sind, weil damals Mobiltelefone hierzulande schlicht nicht so weit entwickelt oder bereits so stark verbreitet waren, wie in Japan. Auch bei Before Crisis wurde das einst als Grund angeführt.

Bei Twitter fragt G-MODE die Anhängerschaft regelmäßig, welche alten Games sich Fans wünschen. Dabei geht es nicht nur um alte G-MODE-Games, sondern auch um Spiele von Drittanbietern wie eben Atlus, aber auch Cave oder City Connection. Vorausgesetzt natürlich, die Lizenzinhaber spielen mit. Der Gedanke, ihr ahnt es: Before Crisis. Initiativen wie ShinraArch fordern ihre westlichen Follower auf, mit „ビフォア クライシス -FFVII-!“ zu antworten. Before Crisis also.

Die kleine Hoffnung: G-MODE legt Before Crisis für Switch und PC-Steam neu auf. Das garantiert keine Lokalisierung, würde das Spiel aber zumindest zugänglich machen. Before Crisis spielt sechs Jahre vor der Handlung von Final Fantasy VII und fokussiert sich auf die Turks und ihren Kampf gegen Avalanche. Für die Compilation ist es inhaltlich von großer Bedeutung.

Einige Mitlesende bringen vor, dass Before Crisis mit Final Fantasy VII: Ever Crisis auch Einzug hält. Tatsächlich sind Before-Crisis-Inhalte auch Teil von Ever Crisis, aber natürlich sind es einerseits nur Auszüge. Und andererseits bringt Ever Crisis die Spielerfahrung „Before Crisis“ nicht mit. Denn immerhin war Before Crisis ein eigenständiges Videospiel.

Bildmaterial: Before Crisis: Final Fantasy VII, Square Enix via Mobygames