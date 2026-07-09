„Passender für die heutige Zeit“ – Persona 4 Revival verändert doch Details der Charaktere

Erst vor wenigen Tagen diskutierte die Community über mögliche Änderungen in Persona 4 Revival. Damals ging es vor allem um neue Screenshots und eine beliebte Szene rund um Rise. Nun hat Produzent Kazuhisa Wada bestätigt, dass es tatsächlich Anpassungen geben wird – allerdings bei einem anderen Charakter.

Yosuke soll besser in die heutige Zeit passen

Im Gespräch mit Anime Corner erklärte Wada, dass die Geschichte und die Persönlichkeiten der Figuren grundsätzlich erhalten bleiben. Die größten Änderungen betreffen jedoch Yosuke Hanamura.

„Yosuke geht manchmal etwas taktlos mit Außenstehenden um. Deshalb wollten wir das etwas abmildern und besser an die Welt anpassen, in der wir heute leben.“

Demnach sollen vor allem einige seiner kontroverseren Dialoge entschärft werden. Yosuke gilt bis heute als einer der am meisten diskutierten Charaktere aus Persona 4, da einige seiner Witze und Kommentare aus heutiger Sicht nicht mehr überall gut angekommen sind.

Er verkörpert den typischen, selbstbewussten Teenager der 2000er-Jahre – zumindest nach außen hin. Durch seine Social-Links erfahren wir jedoch, dass er aber auch innerlich unsicher sein kann.

Zweideutige Dialogzeile wurde bereits geändert

Bereits zuvor hatte Atlus eine kleine, aber viel diskutierte Änderung an einer bekannten Szene mit Yosuke vorgenommen. Eine im Original leicht zweideutige Dialogzeile wurde im Remake näher an die japanische Vorlage angepasst und deutlich neutraler formuliert.

In der Community löste das erneut Spekulationen aus, ob die seit Jahren diskutierte, ursprünglich verworfene Romanzen-Option mit Yosuke endgültig vom Tisch ist. Andere Fans begrüßen die Änderung hingegen, da sie der ursprünglichen Intention der japanischen Version näherkommen soll.

Nicht alles wird verändert

Wada betont gleichzeitig, dass die Entwickler keine grundlegenden Änderungen an der Geschichte oder den Figuren vorgenommen haben. Fans können also weiterhin mit der bekannten Handlung rechnen.

Eine Eigenschaft bleibt ohnehin unverändert: Yosukes legendäre Tollpatschigkeit. Atlus erinnerte daran erst kürzlich auf Twitter und zeigte erneut seine inzwischen berühmte Begegnung mit einer Mülltonne – ein Running Gag, der es offensichtlich auch ins Remake geschafft hat.

Persona 4 Revival erscheint am 18. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series und PC. Wer Yosuke im Remake übrigens in der englischen Fassung spricht, erfahrt ihr hier.

via GamesRadar, Bildmaterial: Persona 4 Revival, Atlus, P-Studio