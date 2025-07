Banjo-Kazooie ist tot, lang lebe Banjo-Kazooie: So könnte es für die Rare-Legende weitergehen

Die jüngsten Massenentlassungen bei Microsoft haben auch das traditionsreiche Studio Rare hart getroffen. Zuletzt sorgten Berichte über die Einstellung von Everwild für Aufsehen, doch auch die Nachricht vom Weggang von Gregg Mayles, einem der prägenden Köpfe des Studios und maßgeblich verantwortlich für den Klassiker Banjo-Kazooie, erschütterte die Fans. Während seiner 35-jährigen Zeit bei Rare war Gregg Mayles an insgesamt 30 Titeln des Studios beteiligt.

Doch was bedeutet das angeblich in Entwicklung befindliche Banjo-Kazooie-Spiel? Ende 2023 keimte zuletzt Hoffnung auf ein Comeback auf, als der „Nate the Hate“ von einem aktiv entwickelten Banjo-Kazooie-Projekt berichtete. Auch Microsofts Gaming-CEO Phil Spencer nahm das Interesse der Fans an einem neuen Banjo-Kazooie-Spiel zur Kenntnis.

Das erste Spiel der Reihe erschien bereits 1998 auf Nintendo 64 und wurde ein großer Erfolg für Rare und Nintendo. Es entwickelte sich zu einem beliebten klassischen 3D-Plattformer rund um das Bären- und Vogel-Duo, das Banjos Schwester Tootie vor der Hexe Gruntilda retten will. Es folgten zwei Fortsetzungen sowie zwei exklusive Handheld-Spiele für den Game Boy Advance. Seit der Veröffentlichung von Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts für die Xbox 360 im Jahr 2008 liegt die Serie jedoch brach.

Auch wenn Rare nun vermutlich nicht mehr die Kapazitäten hat, ein neues Banjo-Kazooie zu entwickeln, zeigen angeblich Entwicklerstudios wie Toys for Bob (bekannt für Crash Bandicoot 4 und die Spyro-Remakes) und Moon Studios (Ori and the Blind Forest) Interesse an einem neuen Banjo-Kazooie-Spiel.

Wie VGC-Journalist Andy Robinson nämlich in einem neuen Podcast ausplauderte, zögere Rare zwar, was ein neues Banjo-Kazooie angehen würde, doch Pitches für ein solches Projekt würden „angehört“. Neben einem neuen Videospiel gibt es offenbar auch Interesse daran, die Banjo-Kazooie-Reihe als Film oder Animationsserie zu adaptieren. Selbst wenn also kein neues Spiel erscheint, besteht die Möglichkeit, dass das Franchise in anderen Medien weiterlebt.

