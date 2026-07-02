Banjo-Kazooie: Neuer Port bietet Neuerungen und bisher unveröffentlichte Musik

Die neueste „Banjo-Kazooie“-Portierung, die vergangene Woche als Teil des Handhelds HyperMegaTech Super Pocket Rare Edition* erschien, bietet offensichtlich zahlreiche Anpassungen und Ergänzungen, die in früheren Versionen des ikonischen Plattformers nicht enthalten waren.

Hervorzuheben ist ein Button zum „Schleichen“ (Tiptoeing) – dieser ist notwendig, weil die Pocket-Konsole über keinen Analogstick verfügt. Auch kosmetische Änderungen wurden vorgenommen – Banjo ist nun etwa im Besitz eines Super Pocket, anstelle des gängigen Game Boy.

Die mit Abstand bedeutendste Neuerung, die Fans entdeckt haben, ist jedoch ein nach Abschluss des Spiels freischaltbarer Musikplayer. Dieser enthält mehr als 20 ungenutzte Musikstücke aus der Entwicklungsphase – sogenannte „Beta-Tracks“.

Neue, alte Musikstücke

YouTuber TSR Stormed hat diese Musikstücke extrahiert und katalogisiert. Dazu gehören frühe Versionen der Musik für Kazooie-Level wie „Treasure Trove Cove“ und „Mumbo Mountain“ sowie Stücke für gänzlich ungenutzte Areale, von denen viele schließlich im Nachfolger Banjo-Tooie Verwendung fanden. Dies umfasst Musik für eine „Lava World“, „Lost World“, „Mine“, „Funfair“, „Atlantis“ und „Wintry Walk“.

Die Musik für Banjo-Kazooie und dessen Nachfolger stammte von Grant Kirkhope, der später unter anderem die Soundtracks für Viva Piñata, Donkey Kong 64, Mario + Rabbids und GoldenEye 007 komponierte. Obwohl Kirkhope bereits in der Vergangenheit einige der ungenutzten Banjo-Musikstücke veröffentlicht hatte, sind sie hier erstmals mit dem originalen N64-Soundfont zu hören.

Evercade plant für später in diesem Jahr die Veröffentlichung eines neuen Premium-Handhelds namens Evercade Nexus. Dieses wird im Paket mit einem neuen Modul ausgeliefert, das verbesserte Versionen von Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie enthält.

Wer allerdings auf ein gänzliches neues Abenteuer des tierischen Duos hofft, muss seine Erwartungen zurückschrauben. Pitches würden zwar angehört, konkrete Pläne habe Rare laut Andy Robinson von VGC allerdings keine. Hier lest ihr alle Details. Den HyperMegaTech in der Super Pocket Rare Edition könnt ihr bei Amazon* bestellen.

Zwei ungenutzte Musikstücke (Lava World, Dragon Pass) via TSR Stormed

via VGC, Bildmaterial: Super Smash Bros. Ultimate, Nintendo