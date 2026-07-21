Drei spielbare Games: Bandai Namco stellt sein Line-up für die Gamescom 2026 vor

Weiter geht’s: Mit Bandai Namco hat ein weiterer japanischer Publisher- und Entwickler-Riese sein Line-up für die bevorstehende Gamescom vorgestellt.

Erstmals können Köln-Reisende auf dem Messegelände Ace Comat 8: Wings of Thieve (erscheint am 2. Oktober) spielen. Dragon Ball Xenoverse 3 (geplant für 2027) erlebt seine spielbare Europa-Premiere und natürlich hat Bandai Namco auch The Blood of Dawnwalker (3. September) mit einer spielbaren Version im Gepäck.

„Alle Fans sind herzlich eingeladen, den Stand von Bandai Namco in Halle 6.1, Stand A20/B021, zu besuchen“, freut man sich. Wie sieht es aus, plant ihr einen Besuch bei Bandai Namco ein?

Bandai Namco ergänzt das bereits hochkarätige Line-up mit Unternehmen wie Nintendo, Xbox, Capcom, HoYoverse, SEGA, Konami, Ubisoft, Electronic Arts und vielen weiteren.

Bildmaterial: Ace Combat 8: Wings of Theve, Bandai Namco