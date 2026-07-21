Konami besucht die Gamescom 2026 und hat Silent Hill und diese Games im Gepäck

Konami hat die Teilnahme an der Gamescom 2026 heute bestätigt und auch gleich das Line-up für den öffentlichen Bereich enthüllt. Mit dabei sind eigentlich alle Spiele, die Fans wohl erwartet haben.

Neben Silent Hill: Townfall und Castlevania: Belmont’s Curse ist das auch Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 – außerdem stellt Konami auch das Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAME erneut aus.

„Besucherinnen und Besucher können sich in Halle 7.1 am Stand A021–B020 auf exklusive Einblicke und zahlreiche Highlights zu den kommenden Veröffentlichungen freuen“, heißt es in der Pressemeldung.

Silent Hill: Townfall werden wir dabei schon vor dem Messestart sehen. Konami kündigte an, dass der neue „Silent Hill“-Titel bei der Opening Night Live mit einem neuen Trailer zu sehen sein wird. Am Messestand gibt es dann eine „immersive, interaktive Silent-Hill-Townfall-Erfahrung“.

Das bedeutet wohl: keine klassische Demo. Denn auf der anderen Seite weist man zum neuen Castlevania-Spiel eine „Hands-on-Demo“ ausdrücklich aus. Zu Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 verspricht die Pressemeldung hingegen „eine besondere Fotogelegenheit“.

Duellanten finden das Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAME in Halle 5.2 am Stand B021–A020. „Dort können sie die neuesten Produkte ausprobieren, während erfahrene Mitarbeitende Einsteigerinnen und Einsteiger durch ihre ersten Duelle begleiten und die verschiedenen Spielmechaniken erklären.“

Bildmaterial: Silent Hill: Townfall, Konami, Annapurna Interactive, Screen Burn Interactive