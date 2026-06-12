Kingdom Hearts IV macht offenbar Figuren aus eingestellten Mobile-Ablegern wichtig

Kingdom Hearts schreibt es sich seit jeher auf die Fahne, seine Geschichte möglichst verworren und – na klar – auf möglichst viele Plattformen verteilt zu erzählen. Dabei schreckt Schöpfer Nomura bekanntlich auch nicht davor zurück, nebulöse Charaktere in vermeintlichen mobilen Spin-offs einzuführen, um sie dann mit wichtiger Bedeutung der Hauptserie zuzuführen.

Nur naheliegend, dass hier selbst manch engagierter Fan nur Bahnhof versteht. Trotzdem: Von der bisherigen Gangart möchte man ganz offensichtlich nicht abweichen. Das beweist jedenfalls der kürzlich veröffentlichte Gameplay-Trailer zu Kingdom Hearts IV, der seinerseits mysteriöse Charaktere an Bord hat.

Da wäre etwa ein junger Mann mit dunklem Haar und Gesichtsmaske. Eine Figur, hinter der Fans Vali vermuten. Sagt euch nichts? Vali wurde ursprünglich in Kingdom Hearts: Dark Road eingeführt – ein Mobile-Spiel, das mittlerweile schon wieder eingestampft ist. Seine Einführung nachzuholen, dürfte also schwierig werden. Allerdings war sein Auftritt bereits in „Dark Road“ eher rudimentär. Sollte es sich bei der Figur also tatsächlich um Vali handeln, dürfte Kingdom Hearts IV sie von Grund auf neu aufbauen.

Aber was hat es mit dem gelockten Anzugträger auf sich? Das könnte Sigurd sein, so die Vermutung von Fans unter Hinweis auf die identische Garderobe. Sigurd gab sich ebenfalls nur kurz die Ehre, und zwar im Rahmen des Mobile-Ablegers Union χ[Cross].

Ihr seht, Kingdom Hearts hält ganz offensichtlich auch mit dem vierten Hauptspiel an seinen Traditionen fest. Jeder Ableger, sei er noch so obskur oder vermeintlich Nebensache, spielt eine mehr oder minder wichtige Rolle. Bis Kingdom Hearts IV aufschlägt, dürfte noch einige Zeit ins Land gehen. In jedem Fall genug Zeit, um sich ausführliche Story-Zusammenfassungen auf YouTube anzusehen.

via Noisy Pixel, Bildmaterial: Kingdom Hearts IV, Square Enix