Wenn euch Scarlet Nexus gefallen hat, gibt es heute gute Nachrichten

Mit Scarlet Nexus erschuf Bandai Namco gemeinsam mit Co-Developer Tose 2021 eine brandneue Marke. Das Action-RPG von Director Kenji Anabuki kam bei Presse und Fans auch durchaus gut an.

Nun ist es bei neuen Marken natürlich so, dass sie noch unbekannt sind. Insofern war die erste Million verkaufter Einheiten im Jahr 2022 eine ganz gute Nachricht für alle, die Scarlet Nexus mochten. Jetzt gibt es weitere gute Neuigkeiten, welche die Hoffnungen auf ein Sequel wieder aufleben lassen

Denn zwei Millionen verkaufte Einheiten für eine neue IP – das klingt doch nach einer Zahl, bei der man als Publisher über eine Fortsetzung nachdenken muss, oder? Genau diese Zahl hat Bandai Namco heute vermeldet. Sie umfasst ausgelieferte physische Einheiten und digital verkaufte Spiele. Dazu veröffentlichte man in den sozialen Medien ein neues Artwork, welches ihr unten seht.

Die „Dunkelziffer“ dürfte gar noch größer sein, denn Scarlet Nexus ging einst auch im Xbox Game Pass an den Start. Auch ein „Free Weekend“ bei Steam gab es schon. Das Action-RPG wurde immer wieder durch DLC-Inhalte und kostenlose Updates erweitert. Zuletzt erlebten wir eine Kollaboration mit Tales of Arise.

Ebenfalls für Aufsehen sorgten die Macher mit der Idee, ein „erwachseneres Spiel“ als Nachfolger zu entwickeln. „Wenn es eine Fortsetzung geben sollte, dann würde ich persönlich das Superpower-Thema in anderen Bereichen als den Kämpfen einsetzen wollen“, so Director Kenji Anabuki 2022. Vielleicht gibt es ja eine Fortsetzung.

Das Artwork:

via Bandai Namco, Bildmaterial: Scarlet Nexus, Bandai Namco