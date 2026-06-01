Die neusten Wertungen der japanischen Famitsu stimmen in den Forza-Lobgesang ein

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Forza Horizon 6.
- Forza Horizon 6 (PS5, Xbox Series) – 10/9/9/9 [37/40]
- eFootball Kick-Off! (Switch 2) – 9/8/9/8 [34/40]
- Kazuma Kaneko’s Tsukuyomi (Switch) – 8/8/9/8 [33/40]
- Schrödinger’s Call (Switch) – 7/9/9/7 [32/40]
- A-Train9 Evolution (Switch 2) – 7/8/8/8 [31/40]
- John Carpenter’s Toxic Commando (PS5, Xbox Series) – 8/8/8/7 [31/40]
- The Last Case of John Morley (PS5, Xbox Series, Switch) – 6/7/7/7 [27/40]
via Nintendo Everything, Bildmaterial: Forza Horizon 6, Xbox Game Studios, Playground Games, Turn 10 Studios
