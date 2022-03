Tales of Arise und Scarlet Nexus feiern „die besten JRPGs“ mit kostenlosen DLC-Items

Die kürzlich angekündigte Kollaboration zwischen Tales of Arise und Scarlet Nexus trägt jetzt Früchte. Wie Bandai Namco ankündigte, könnt ihr jetzt in den Spielen neue Items erhalten, die jeweils aus dem anderen Spiel stammen.

Bandai Namco feiert damit „die besten JRPGs“ und praktischerweise stammen beide Spiele aus einem Haus. Tales of Arise erhielt den The Game Award 2021 als bestes RPG. Scarlet Nexus war immerhin nominiert. Die neuen Gegenstände sind kostenlos.

Tales of Arise müsst ihr auf Version 1.05 updaten, um die Items zu erhalten. Für Scarlet Nexus steht ein neuer Patch auf Version 1.08 zur Verfügung. In Tales of Arise könnt ihr diese Dinge erhalten:

Myoho-Muramasa-Replik

Replik einer handgefertigten Haarspange

Baki

Hintergrundmusik: Opposed Viewpoint

In Scarlet Nexus winken euch:

Flammenschwert

Zerbrochene Eisenmaske

Eulen-Puppe

Hintergrundmusik: Flame of Hope

Für Tales of Arise ist es die zweite Game-Kollaboration in kürzerer Zeit. Im Februar tauschte sich das Spiel mit Atelier Sophie 2 aus. Auch Scarlet Nexus wird regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt. Hier gab es zuletzt Aufsehen um die Ideen der Macher für ein „erwachseneres Spiel“.

Der Trailer:

Bildmaterial: Tales of Arise, Bandai Namco