Die Spiele-Plattform von Tencent stellt inzwischen auch Steam und Roblox in den Schatten

Tencent ist einer der weltweit größten Multimedia-Konzerne und auch im Gaming-Bereich sehr stark vertreten – im Westen kennen wir sie vor allem durch ihr starkes Investment in Riot Games, Epic Games und den Epic Games Store. Doch in China ist der global agierende Konzern noch wesentlich größer und kann jetzt einen Erfolg vorweisen, der selbst Steam und Roblox auf die hinteren Ränge verweist.

Denn WeChat Mini Games überschreitet erstmals 500 Millionen monatlich aktive Nutzer, wie Tencent bekannt gibt. Die Plattform für „Hypercasual Games“ für Smartphones wächst rasant – erst im Jahr 2024 überschritt man 400 Millionen aktiven SpielerInnen im Monat.

Hilfreich dabei ist sicher die Integration in die chinesische „Super-App“ WeChat, die ursprünglich als Messenger für Smartphones entwickelt wurde, inzwischen aber mit Social-Media-Elementen („Moments“) sowie der Zahlungsmethode WeChat Pay erweitert wurde.

Während man über die App Taxis bucht, Essen bestellt, Rechnungen bezahlt, Arzttermine ausmacht und ein Visum beantragt, kann man in WeChat Mini Games nebenbei auch ohne Installation weiterer Apps kleinere Spiele spielen.

Was wird auf WeChat Mini Games gespielt?

Ein weiterer Meilenstein: Die durchschnittliche tägliche Spielzeit liegt inzwischen bei über 60 Minuten pro Nutzer, was sehr ungewöhnlich ist für „Hypercasual Games“, die normalerweise deutlich unter einer halben Stunde am Tag gespielt werden. Diese Statistik legt nahe, dass viele SpielerInnen mehrere Spiele parallel spielen – was nicht verwundert, denn durch die Integration in die Messenger- und Social-App ist die Hürde klein, kurz mal Freunde für eine Runde anzuschreiben.

Ein echter Klassiker ist beispielsweise (Sheep a Sheep) (《羊了个羊》 ) – hier wird Match-3-Tile-Matching mit Mahjongg verbunden. Seeking the Dao (《寻道大千》) ist dagegen ein klassisches Idle-Game, das mit der Zeit strategisch anspruchsvoll und verzweigt ist – und dadurch zum Geld ausgeben animiert. Stark auf die soziale Komponente setzt dagegen Happy Poker / Dou Di Zhu (《腾讯欢乐斗地主》) – und das funktioniert generationsübergreifend. Während des chinesischen Neujahrsfestes ist es angeblich beliebt bei Familien, die inzwischen weit auseinander wohnen, um etwas gemeinsame Zeit zu verbringen.

Nutzerbindung statt Wachstum

Die Zahlen wurden auf der WeChat Mini Games Developer Conference 2026 in Hangzhou vorgestellt, wo Tencent eine neue strategische Ausrichtung skizzierte, die stärker auf vertieftes Engagement statt auf weiteres Nutzerwachstum abzielt.

Es könnte auch daran liegen, dass extrem viele Klein- und Kleinststudios inzwischen für WeChat Mini Games entwickeln – die meisten davon haben eine Größe von weniger als 30 Mitarbeitenden, der Großteil der Teams besteht aus lediglich 3 bis 4 Personen.

Auffällig ist auch, wie breit die Spielerschaft aufgestellt ist: Nutzer im Alter von 24 bis 40 Jahren stellen etwa die Hälfte der Spielerschaft, weitere 40 Prozent sind über 40 Jahre alt, was der Plattform ein breiteres demografisches Profil verleiht als vielen traditionellen Gaming-Segmenten.

Die KI spielt dabei angeblich auch eine große Rolle, denn durch sie können kleinere Spiele sehr schnell entwickelt werden und besonders im Prototyping, der Content-Erstellung, dem Testing und der Optimierung beschleunigen und gleichzeitig die Einstiegshürden für Entwickler zu senken. Auch im Betrieb, der Analyse und Nutzerakquise können die KI-Tools von Tencent unterstützen.

via Pocket Gamer, Bildmaterial: Tencent