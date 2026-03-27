„Devil May Cry“-Revival auf Switch 2 steht bevor: Rating-Spatzen pfeiffen es von den Dächern

Spätestens seit der Veröffentlichung von Devil May Cry 5 ist die beliebte Stylish-Action-Serie wieder auf dem aufsteigenden Ast. Im letzten Jahr ging die Anime-Adaption von Netflix erfolgreich über die Bühne, so dass in diesem Jahr eine zweite Staffel winkt.

Nur logisch, dass es auch mit den Videospielen weitergeht. Während Fans auf die Ankündigung eines neuen Spiels warten, wäre die ein oder andere Neuauflage eine logische Verkürzung der Wartezeit und eine gute Möglichkeit für Capcom, den Anime-Hype abzuschöpfen.

Im letzten Jahr gab es Gerüchte um eine Neuauflage des beliebten dritten Teils, doch erstmal kristallisiert sich etwas anderes heraus. In Taiwan haben die entsprechenden Stellen ein gewisses Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition einer Altersprüfung unterzogen. Und zwar für Nintendo Switch 2. Derartige Prüfungen sind oft ziemlich sicher ein Zeichen für eine nahende Ankündigung.

Devil May Cry 5 ist ursprünglich 2018 erschienen und erhielt 2020 bereits eine Neuauflage in Form einer Special Edition für PS5 und Xbox Series. Eine mögliche „Devil Hunter Edition“ für Nintendo Switch 2 dürfte auf dieser basieren. Mehr erfahren wir, wenn Capcom die Hüllen fallen lässt.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Devil May Cry 5 Special Edition, Capcom