The Pokémon Company verzeichnet das finanziell erfolgreichste Jahr aller Zeiten – mal wieder

Pokémon ist das größte und umsatzstärkste Medien-Franchise der Welt. Wie erfolgreich es ist, beweist einmal mehr ein finanzielles Rekordjahr von The Pokémon Company, welches im Februar 2026 mit einem beeindruckenden Nettogewinn von 752 Millionen Dollar endete. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg von ungefähr 70 Prozent.

Insgesamt erwirtschaftete The Pokémon Company einen Gesamtumsatz von 3,33 Milliarden US-Dollar. Diese beeindruckenden Zahlen sind vor allem auf den Erfolg des letzten Videospieltitels Pokémon-Legenden: Z-A und des mobilen Ablegers Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket zurückzuführen.

Weiteres, kleinere Veröffentlichungen

Pokémon-Legenden: Z-A erschien am 16. Oktober 2025. Durch die Veröffentlichung auf Nintendo Switch und Switch 2 entwickelte sich der Titel zu einem Verkaufsschlager. Im Geschäftsbericht von Nintendo war das Spiel mit 3,94 Millionen Einheiten (Switch 2) und 8,85 Millionen Einheiten (Switch) gelistet.

Die Mobile-App Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket hat vor kurzem die Marke von 200 Millionen Downloads überschritten – ein beeindruckender Meilenstein für das am 30. Oktober 2024 von DeNa veröffentlichte Mobile-Game. Die Geschäftszahlen von The Pokémon Company werden jährlich im Amtsblatt der japanischen Regierung veröffentlicht.

Nicht mehr im Geschäftsjahr berücksichtigt werden konnte Pokémon Pokopia, welches am 5. März exklusiv für Nintendo Switch 2 erschien. Kurz nach der Veröffentlichung verzeichnete das neue Spiel bereits über vier Millionen verkaufte Einheiten und viele positive Kritiken. Das wird sich sicherlich auch positiv auf das laufende Geschäftsjahr auswirken.

Für den Rest des Jahres hat das Unternehmen in Sachen Videospiele bislang nichts Weiteres angekündigt. Es folgen eher kleinere Veröffentlichungen wie neue LEGO-Sets und Erweiterungen zum Sammelkartenspiel. Die nächste Generation von Pokémon erscheint mit den Editionen Wind und Welle erst im Jahr 2027.

Ein geteiltes Unternehmen

The Pokémon Company gehört zu etwa gleichen Teilen Game Freak, Nintendo und Creatures Inc. und wie Branchenberater Dr. Serkan Toto schon in seinem Bericht von 2025 hervorhob, ist nicht bekannt, wie Umsatz und Gewinnbeteiligung sich zwischen den Eigentümern aufteilen – und wie sich dies auf die oben genannten Finanzdaten auswirkt.

via GameRant, Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak