Jirachi macht Wünsche wahr: Neues Event für Pokémon Pokopia angekündigt

In Pokémon Pokopia steht bereits das nächste Event vor der Tür. Nach den Aktionen rund um Hoppspross sowie z. B. zuletzt Mogelbaum und Zobiris dürfen sich SpielerInnen diesmal auf einen ganz besonderen Gast freuen.

Unter dem Titel „Wünsch dir was mit Jirachi“ besucht das legendäre Pokémon eure Städte und bringt zahlreiche neue Belohnungen mit sich.

Jirachi erfüllt eure Wünsche

Das Event läuft vom 23. Juni 2026 um 05:00 Uhr bis zum 8. Juli 2026 um 04:59 Uhr (jeweils Ortszeit). Um teilnehmen zu können, müsst ihr Jirachi ansprechen und euch die Anleitung für Wunschzettel abholen.

Anschließend gilt es, die Wünsche verschiedener Pokémon zu erfüllen. Dadurch verwandeln sich die normalen Wunschzettel nach und nach in Glitzerwunschzettel. Diese können wiederum bei Jirachi im Pokémon-Center gegen Möbelstücke und weitere vom „Sternenhimmel“ inspirierte Dekorationen eingetauscht werden.

Allerdings gibt es eine Voraussetzung: Jirachi erscheint nur in Städten, in denen das Pokémon-Center bereits wiederaufgebaut wurde. Wer am Event teilnehmen möchte, sollte also mindestens ein Pokémon-Center errichtet haben. Mehr Informationen bekommt ihr auf der offiziellen Website.

Falls ihr einmal ein Event verpassen solltet, ist das übrigens kein Grund zur Sorge. Warum das in Pokémon Pokopia deutlich weniger problematisch ist als in vielen anderen Spielen, haben wir bereits in einem separaten Beitrag erläutert.

Darüber hinaus dürfen sich Fans in den kommenden Monaten auf noch deutlich größere Inhalte freuen. Im Rahmen der Nintendo Direct im Juni wurde ein umfangreicher Erweiterungspass angekündigt, der bis 2027 neue Regionen, Pokémon und Gameplay-Funktionen ins Spiel bringen soll. Alle bisher bekannten Informationen dazu haben wir ebenfalls bereits für euch zusammengefasst.

Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo