Ihr müsst keine Panik schieben, falls ihr aktuelllen, Event-exklusiven Pokémon in Pokopia verpasst

Seit dem Wochenende läuft in Pokémon Pokopia das erste zeitlich begrenzte Event. Dabei halten gleich drei neue Pokémon Einzug auf eure Insel: Hoppspross, Hubelupf und Papungha. Das Event läuft noch bis zum 24. März 2026.

Während der Eventzeit können SpielerInnen sich zunächst mit Hoppspross anfreunden. Dabei sammelt ihr Pusteflaum, der gegen Möbel im Picknick-Stil eingetauscht werden kann. Baut ihr mit diesen Gegenständen passende Habitate, tauchen schließlich auch Hubelupf und Papungha auf.

Allerdings gibt es eine Voraussetzung: Das Event wird nur in Städten mit einem wiederaufgebauten Pokémon-Center aktiviert und ist nicht auf Online-Inseln verfügbar. Wer das Spiel erst später beginnt oder das Event verpasst, muss offenbar trotzdem nicht auf die neuen Pokémon verzichten.

Auch nach dem Event wohl noch erhältlich

Laut Informationen aus der Community gibt es einen Umweg über den 3D-Drucker im Spiel. Sobald ihr ein Pokémon-Center besitzt, erhaltet ihr Zugriff auf dieses Gerät. Damit lassen sich Gegenstände herstellen, selbst wenn ihr sie ursprünglich nicht auf eurer eigenen Insel gefunden habt. Dazu benötigt ihr lediglich ein Foto des Items sowie Pokémetall.

Der Haken: Ihr braucht einen Freund, der die Event-Gegenstände bereits besitzt. Auf einer gemeinsamen Insel könnt ihr diese fotografieren und anschließend auf eurer eigenen Insel im 3D-Drucker herstellen. Mit den gedruckten Möbeln lassen sich dann die Habitate bauen, die Hubelupf und Papungha anlocken.

Spieler tricksen das Event bereits aus

Einige Spieler haben das Event sogar schon vor dem offiziellen Start entdeckt und gespielt. Der Grund: Durch das Ändern des Datums auf der Nintendo Switch 2 konnte das Spiel dazu gebracht werden, das Event früher zu aktivieren.

Auf diese Weise wurden nicht nur Hoppspross, Hubelupf und Papungha vorzeitig gefunden – einige Fans wollen so sogar Hinweise auf kommende Events entdeckt haben.

Falls ihr also das aktuelle Event verpasst, gibt es wohl dennoch eine Chance, die neuen Pokémon später auf eure Insel zu locken. Ganz ohne Umwege wird es allerdings vermutlich nicht funktionieren. Welches 30-jährige Pokémon-Mysterium übrigens wohl durch Pokipia gelüftet wurde, erfahrt ihr in diesem Artikel.

via The Gamer, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo