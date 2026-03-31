Kein Aprilscherz: Ihr habt nur 24 Stunden Zeit für das neue Event in Pokémon Pokopia

In Pokémon Pokopia startet am 1. April 2026 ein besonderes „Mini-Event“ – und das ist definitiv kein Aprilscherz. Anders als die großen Events rund um Hoppspross oder das kommende Zobiris-Event bleibt Spielern diesmal allerdings nur ein einziges Zeitfenster von 24 Stunden, um die Belohnung zu sichern. Wer teilnehmen möchte, sollte also schnell sein.

Drei Quizfragen für eine exklusive Belohnung

Um beim Event mitzumachen, müsst ihr zunächst zu einem PC in einem Pokémon Center gehen. Dort werdet ihr auf eine spezielle Herausforderung hingewiesen, die anschließend im Challenges-Tab erscheint.

Auf eurer Insel trefft ihr dann auf Pokémon mit Sprechblasen mit „…“ über dem Kopf. Sprecht ihr sie an, stellen sie euch eine Quizfrage. Dabei ahmt das Pokémon ein anderes Taschenmonster nach und fragt euch anschließend, welches Pokémon gerade dargestellt wurde.

Für die Event-Challenge müsst ihr drei Fragen korrekt beantworten. Dafür habt ihr Zeit bis zum 2. April um 5 Uhr morgens, danach endet das Event. Selbst wenn ihr bereits drei richtige Antworten gesammelt habt, könnt ihr weiterhin Quizfragen lösen – für die Belohnung sind allerdings nur die ersten drei nötig.

Diese Belohnung gibt es

Wer die Challenge abschließt, erhält eine besondere Deko für seine Insel: eine aufblasbare Mogelbaum-Figur. Eine Art „Air Dancer“, die oft vor Autohändlern zu finden sind. In diesem Post bei Twitter könnt ihr einen Blick auf die Belohnungen erhaschen. Mehr Informationen zu dem Event gibt es bei Game8.

Falls ihr das Event verpasst, gibt es immerhin eine kleine Hintertür. Pokémon Pokopia unterstützt Zeitreisen, ähnlich wie Animal Crossing. Wer die Uhr seiner Nintendo Switch 2 auf den 1. April 2026 stellt, kann das Event wahrscheinlich auch später noch auslösen – sofern man diese Methode nutzen möchte.

via GamePro, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo