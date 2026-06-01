Die dritte Führungskraft verlässt innerhalb weniger Monate das Tekken-Team

Im Dezember hatte Katsuhiro Harada unerwartet seinen Abschied von Bandai Namco und damit auch von Tekken verkündet. Er ist nicht nur langjähriger Director der Serie, sondern hob sie 1994 auch mit aus der Taufe, wenn damals auch noch nicht in führender Position.

Er galt bis dahin als das „Gesicht“ von Tekken und viele Fans trauern dem charismatischen Harada-san nach. Inzwischen ist bekannt, dass Harada gewissermaßen zur Konkurrenz gewechselt ist. Er hat mithilfe der SNK Corporation (Fatal Fury, Samurai Shodown, The King of Fighters) ein neues Studio gegründet.

Schon vor Harada hatte im September 2025 Yohei Shimbori, zuvor Producer von Tekken 8, seinen Rücktritt bekundet. Jetzt kommt es für Tekken noch dicker: Director Kouhei Ikeda geht ebenfalls. Tekken verliert damit seinen dritten bekannten Lead-Developer in wenigen Monaten.

Ikeda, der davor auch schon Tekken 7 als Director betreut hatte, meldete dies selbst bei Twitter. Er zeigt sich stolz auf das Erschaffene der letzten Jahre und habe den Staffelstab dem unglaublichen Team anvertraut, das die Zukunft von Tekken weiter gestalten werde. Er selbst wolle auch weiterhin Herausforderungen als Entwickler annehmen.

Das führt unter Fans selbstredend zu Spekulationen, Ikeda könne Harada zu dessen neuen VS Studio SNK Co., Ltd. folgen. Doch dahingehend gibt es keinerlei Informationen. Kouhei Ikeda war 20 Jahre lang bei Bandai Namco angestellt. Sicher ist, dass es auch nach Harada, Ikeda und Shimbori mit Tekken wohl weitergeht.

via GamesRadar, Bildmaterial: Tekken 8, Bandai Namco