LEGO Pokémon: Noch mehr neue Sets durchgesickert – und Pummeluff könnte wirklich singen

Und wieder gibt es neue Bilder und Leaks zu kommenden LEGO-Sets rund um Pokémon. Nachdem in diesem Jahr bereits die ersten offiziellen Sets erschienen sind, scheint in den kommenden Monaten noch einiges auf Fans zuzukommen.

Diesmal sind gleich drei weitere Sets aufgetaucht, die laut den geleakten Bildern vor allem auf kleinere Szenen und das neue Smart-Brick-System setzen sollen. Die Informationen stammen unter anderem von BrickTapNews und StoneWars.

Drei neue Sets mit Smart-Brick-Funktion

Bei den neuen Sets handelt es sich offenbar um:

72157 – „Glumandas Begegnung mit Kleinstein“ (198 Teile)

72159 – „Pummeluff Konzert“ (88 Teile)

72166 – „Tragosso vs. Gengars Geisterchallenge“ (Teilezahl noch unbekannt)

Die Pokémon werden dabei – wie schon bei den bisherigen LEGO-Pokémon-Sets – komplett aus Steinen gebaut und nicht als klassische Minifiguren umgesetzt. Die Preise sind noch nicht bekannt. Sie sollen allerdings im August als Teil einer großen Pokémon-Welle in die Läden kommen.

Besonders spannend ist diesmal aber die Technik. Die neuen Sets sollen als erste Pokémon-Modelle überhaupt das sogenannte Smart-Brick-System nutzen. Dieses wurde zuvor bereits bei einigen „Star Wars“-LEGO-Sets eingesetzt und ermöglicht interaktive Funktionen wie Soundeffekte oder Lichtsignale.

Beim „Pummeluff Konzert“ liegt daher natürlich die Vermutung nahe, dass Pummeluff sogar singen kann. Die beiden anderen Sets scheinen dagegen stärker auf Kämpfe und Pokémon-Geräusche zu setzen.

Erst vor Kurzem tauchte außerdem das erste Bild zum großen Arkani-LEGO-Set bei einem Händler auf.

LEGO bleibt weiterhin bei den ersten 151 Pokémon

Auffällig bleibt allerdings weiterhin der starke Fokus auf die erste Pokémon-Generation. Auch diese neuen Sets drehen sich ausschließlich um Pokémon aus Kanto.

Ganz überraschend kommt das allerdings nicht. Gerade die ursprünglichen 151 Pokémon gehören bis heute zu den beliebtesten Figuren der gesamten Reihe und sprechen sowohl ältere Fans als auch jüngere Pokémon-Spieler an.

Dass allerdings jedes der 1025 bisher erschienenen Pokemon tatsächlich mindestens eine Person hat, die es als ihr Favorit bezeichnet, wie jetzt eine Fanseite herausgefunden hat, spricht dann noch eventuell für etwas mehr Vielfalt.

via The Gamer, Bildmaterial: LEGO