Der Mann hinter Elden Ring hat eine Botschaft für Fans – und sie dürfte vielen gefallen

FromSoftware zählt seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, zu den angesehensten Entwicklerstudios der Branche. Während Fans gespannt auf das nächste große Rollenspiel warten, sorgen aktuell jedoch nicht nur neue Spiele für Schlagzeilen.

Stattdessen steht Mutterkonzern Kadokawa im Mittelpunkt eines Investorenstreits, zu dem sich nun auch FromSoftware-Präsident Hidetaka Miyazaki geäußert hat. Die gute Nachricht für Fans: Laut Miyazaki arbeitet das Studio weiterhin an mehreren Projekten – darunter auch bislang unangekündigte Titel.

Miyazaki will vor allem eines: Spiele entwickeln

In einem Statement gegenüber dem japanischen Magazin Denfaminico und übersetzt von GamesRadar erklärte Miyazaki, dass er mit den aktuellen Entwicklungsbedingungen bei FromSoftware zufrieden sei. Zwar gebe es immer Möglichkeiten zur Verbesserung, entscheidend sei für ihn aber, dass das Studio weiterhin frei die Spiele entwickeln könne, die es entwickeln möchte.

Genau diese kreative Freiheit sei laut Miyazaki einer der wichtigsten Gründe dafür, dass FromSoftware in der Vergangenheit erfolgreiche und hochwertige Spiele veröffentlichen konnte. Entsprechend sei es von größter Bedeutung, dieses Umfeld zu bewahren.

Für Fans besonders interessant: Miyazaki erwähnte nicht nur bereits angekündigte Projekte wie The Duskbloods, sondern sprach ausdrücklich auch von „unangekündigten Titeln“, auf die sich SpielerInnen künftig freuen dürften. Erst kürzlich gab es Gerüchte um ein mögliches FromSoftware-Spiel in einem Piraten-Setting.

Ein alter Bekannter

Hintergrund der aktuellen Diskussion ist ein Konflikt zwischen Kadokawa und dem Investor Oasis Management. Das Unternehmen hält inzwischen rund 13,76 Prozent der Anteile und ist damit inzwischen sogar größerer Anteilseigner als Sony.

Oasis fordert Veränderungen in der Führung des Konzerns und kritisiert die aktuelle Unternehmensstrategie. Manchen Gaming-Fans dürfte der Name bereits bekannt vorkommen. Das Unternehmen sorgte vor Jahren für Aufsehen, als Gründer Seth Fischer 2014 Nintendo empfahl, verstärkt auf Mikrotransaktionen zu setzen. In einem inzwischen berüchtigten Schreiben schlug er sogar vor, SpielerInnen 99 Cent dafür zahlen zu lassen, damit Mario etwas höher springen könne.

Vor diesem Hintergrund dürfte es wenig überraschen, dass viele Fans den aktuellen Forderungen eher skeptisch gegenüberstehen.

Währenddessen bleibt die wichtigste Erkenntnis für die Community eine andere: FromSoftware scheint weiterhin unbeirrt seinen eigenen Weg zu gehen. Nach den Multiplayer-orientierten Projekten Elden Ring Nightreign und The Duskbloods betonten sowohl Miyazaki als auch andere Verantwortliche zuletzt mehrfach, dass das Studio keineswegs von seinen klassischen Einzelspieler-Erfahrungen abrückt. Die Chancen stehen also gut, dass irgendwann auch der nächste große Singleplayer-Hit aus dem Hause FromSoftware auf uns wartet.

via GamesRadar, Elden Ring Nightreign, Bandai Namco, FromSoftware