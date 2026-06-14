Final Fantasy VII Rebirth gelingt auf der Switch 2 etwas Erstaunliches in Japan

Es gibt einen guten Grund, dass Publisher oft betonen, dass der x-te Teil einer langlebigen Serie keine Vorkenntnisse braucht. Die „7“ im Namen könnte abschrecken und Interessierte glauben lassen, sie müssten zuvor erst sechs andere Spiele spielen.

Direkte (auch inhaltliche) Sequels verkaufen sich fast immer schlechter als ihre Vorgänger – das liegt quasi in der Natur der Sache. Insofern ist es erstaunlich, was Final Fantasy VII Rebirth für Nintendo Switch 2 in der vergangenen Verkaufswoche in Japan gelungen ist.

Der zweite Teil der Remake-Trilogie für Switch 2 verkaufte sich nämlich besser als Final Fantasy VII Remake Intergrade für Switch 2 in Japan. Vom Remake-Debüt gingen im Januar 2026 in der ersten Verkaufswoche 23.428 Einheiten über die Ladentheken. Rebirth hingegen verkaufte sich nun 30.657 Mal.

Mal zum Vergleich: Final Fantasy VII Remake (PS4) startete mit 702.853 Einheiten. Final Fantasy VII Rebirth (dann allerdings für PS5) launchte mit 262.656 Einheiten. Der vielleicht bessere, wenn auch lange zurückliegende Vergleich: Final Fantasy X (PS2) debütierte mit 1.749.737 Einheiten. Obwohl tierisch beliebt und die Hardwarebasis wuchs, ging Final Fantasy X-2 „nur“ 1.472.914 Mal in der Launchwoche über die Ladentheken. Ihr versteht das Prinzip.

TheGamer schreibt Final Fantasy VII Rebirth deshalb das fortgesetzte kommerzielle Comeback zu. Nach den offenbar nicht zufriedenstellenden PS5-Verkäufen war schon die Veröffentlichung von Rebirth für PC-Steam erfolgreich. Das Spiel sicherte sich damals Platz 3 der erfolgreichsten Steam-Launches von Square Enix, nur übertroffen von Dragon Quest III HD-2D und Final Fantasy XIV. Director Naoki Hamaguchi zitierte den TheGamer-Artikel auf Twitter: „Das ist alles euch zu verdanken.“

Die aktuelle Top 10:

[NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (04/16/26) – 50.151 (1.309.182) [SW2] Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix, 06/03/26) – 30.657 (New) [SW2] eFootball Kick-Off! (Konami, 06/03/26) – 20.047 (New) [SW2] Pokémon Pokopia (TPC, 03/05/26) – 10.794 (1.049.201) [SW2] Yoshi and the Mysterious Book (05/21/26) – 8.191 (60.553) [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 7.381 (2.965.454) [PS5] 007 First Light (IO Interactive, 05/27/26) – 4.388 (25.078) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 4.381 (4.218.943) [SW2] A-Train9 Evolution (ARTDINK, 06/04/26) – 3.550 (New) [PS5] ASTRO BOT (SIE, 09/06/24) – 3.460 (103.717)

Die Hardware-Charts:

Switch 2 – 23.059 (5.888.272)

PS5 Digital Edition – 6.731 (1.309.551)

Switch Lite – 4.099 (6.977.052)

Switch OLED – 2.978 (9.588.808)

PS5 Pro – 1.644 (361.952)

Switch – 744 (20.301.079)

Xbox X Digital – 368 (31.912)

Xbox Series X – 277 (327.491)

PlayStation 5 – 271 (5.920.105)

Xbox Series S – 109 (342.328)

via Gematsu, Game Data Library, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix