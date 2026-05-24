„A Better Kadokawa“ – FromSoftware-Mutter sieht sich harscher Kritik ausgesetzt

„A Better Kadokawa“ – so lautet der Titel einer Initiative zur Durchsetzung von Veränderungen in der Unternehmensführung des japanischen Verlags Kadokawa, in die Wege geleitet vom in Hongkong ansässigen aktivistischen Hedgefonds Oasis Management Company.

Auf 130 Seiten beschreibt der mittlerweile größte Anteilseigner des Verlags, welche Missstände er bei Kadokawa ausmacht und fordert die Absetzung des aktuellen CEO. Nach den aktivistischen Einkäufen des Investors war ein solches Vorgehen bereits erwartet worden.

Self-Publishing auch außerhalb Japans

Ein eigener Abschnitt des Dokuments widmet sich „Dark Souls“-Entwickler FromSoftware und dessen Abhängigkeit von externen Partnern im Bereich der Spieleveröffentlichung. Während FromSoftware seine Spiele in Japan eigens vertreibt, wird das Publishing für den Überseemarkt extern abgewickelt – überwiegend durch Bandai Namco Entertainment.

Da das vorrangige Ziel aktivistischer Investoren wie Oasis darin besteht, eine möglichst hohe Rendite auf ihr Investment zu erzielen, überrascht es kaum, dass der Fonds mit dem unzufrieden ist, was er als „Gewinnabfluss“ aus den Überseeverkäufen von FromSoftware bezeichnet.

Obwohl Publishing-Vereinbarungen mit externen Partnern den Vorteil der Risikoteilung sowie der Kofinanzierung von Entwicklungs- und Marketingkosten bieten, ist Oasis der Ansicht, dass die Übersee-Publisher von FromSoftware „den Großteil der Wertschöpfung abschöpfen, noch bevor sie Lizenzgebühren oder Umsatzbeteiligungen an die Entwickler abführen“. Die Folge: Gewinne der Kadokawa-Gruppe fließen an Dritte ab.

Der Fonds argumentiert, dass Bandai Namco – ​​da 90 Prozent der Verkäufe von Elden Ring im Überseemarkt und damit über diesen Publisher erfolgten – ein weitaus stärkeres Gewinnwachstum verzeichnen konnte als Kadokawa, der Mehrheitseigentümer von FromSoftware.

Nicht erst seit gestern Thema

Zudem gibt Oasis an, man dränge Kadokawa bereits „seit Jahren“ dazu, FromSoftware künftig seine Spiele im Eigenverlag veröffentlichen zu lassen. In einem Auszug aus einem ihrer früheren Briefe an das Unternehmen heißt es: „Derzeit besteht das Geschäftsmodell von FromSoftware darin, mit Publishern wie Bandai Namco und Activision zusammenzuarbeiten; diese übernehmen das Risiko der Spieleentwicklung. Sie werden dafür jedoch mit einem überproportionalen Anteil an den Einnahmen belohnt.“

Und weiter: „Wir erkennen an, dass das Risiko bei der Spieleentwicklung in der Vergangenheit erheblich war; angesichts der Erfolgsbilanz von FromSoftware ist dieses Risiko heute jedoch deutlich geringer. Es ist an der Zeit, dass FromSoftware die Entwicklungsrisiken selbst trägt und die entsprechenden Erträge einstreicht.“

Zu jenem Zeitpunkt schlug Oasis vor, dass Kadokawa und FromSoftware Kapital für das Self-Publishing beschaffen sollten – entweder durch einen Teilbörsengang von FromSoftware oder indem ein externer Käufer 25 Prozent der Studioanteile erwirbt.

Nun argumentiert Oasis, dass Kadokawa und FromSoftware durch die zwischen 2021 und 2025 getätigten Investitionen von Sony, CyberAgent und Tencent bereits Kapital beschafft haben und Kadokawa sein Gaming-Geschäft mittlerweile so weit ausgebaut hat, dass es das interne Publishing selbst in die Hand nehmen könnte. Der Fonds ist jedoch der Ansicht, dass Kadokawas derzeitiger Präsident und CEO, Takeshi Natsuno, bei der Umstellung auf das Self-Publishing „vorsichtig“ agiert, da externe Publisher wie Bandai Namco begonnen haben, günstigere Vertragsbedingungen als zuvor anzubieten.

Man vermutet, dass die Abhängigkeit von Drittanbietern unter der aktuellen Führung von Kadokawa weiterhin bestehen bleiben wird. Es sei jedoch angemerkt, dass Kadokawa seinerseits keinerlei Äußerungen getätigt hat, die explizit gegen eine künftige Umstellung auf das Self-Publishing sprechen; tatsächlich deuten die Aktionärsbriefings des Unternehmens sogar auf das Gegenteil hin.

via Automaton Media, Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware