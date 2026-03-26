Ein aktivistischer Investor hält jetzt mehr Anteile an der FromSoftware-Mutter als Sony

Oasis Management Company hat sich weitere Anteile an Kadokawa gesichert, wie GameBiz (via Automaton Media) berichtet. Erst vor wenigen Tagen war man mit mehr als 8 Prozent eingestiegen. Nunmehr liegen die Anteile bei 11,85 Prozent – damit ist der aktivistische Investor jetzt auch größter Anteilseigner und hält sogar etwas mehr Anteile als Sony.

Oasis erklärte, der Zweck des Erwerbs seien Portfolioaktivitäten und „wichtige Maßnahmenvorschläge“ im Interesse der Shareholder-Value. Genau das ist jetzt auch bald zu erwarten: Man wird mutmaßlich bald mit möglicherweise sogar öffentlich gemachten Vorschlägen versuchen, Druck auf das Management auszuüben.

Ziel dürfte natürlich der anschließende Verkauf der Anteile mit Gewinn sein. Dieses Vorgehen ist typisch für derartige aktivistische Investoren und wir haben das in der Games-Branche zuletzt von 3D Investment gelernt. Dieser aktivistische Investor aus Singapur hatte sich mit 14 Prozent bei Square Enix eingekauft und anschließend konkrete Probleme in einem öffentlichen Brief benannt.

Auch die Oasis Management Company ist bereits in der Spielebranche bekannt, wie Branchenberater Dr. Serkan Toto bei Twitter erinnert. 2014 übernahm man Beteiligungen an Nintendo und drängte Satoru Iwata in einem ebenfalls offenen Brief dazu, Mobile-Games zu entwickeln.

Kadokawa ist bekannt für vielfältige Geschäftsbereiche, die unter anderem die Entwicklung von Videospielen, die Veröffentlichung von Manga und Anime sowie Veranstaltungen und Merchandise umfassen. Ihr kennt wahrscheinlich vor allem die Entwicklerstudios, die inzwischen Tochtergesellschaften von Kadokawa sind: Dazu zählen FromSoftware (Elden Ring) sowie Spike Chunsoft, Acquire und Gotcha Gotcha Games.

Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware